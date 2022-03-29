https://arabic.sputniknews.com/20220329/أخصائية-تحذر-من-تناول-مجموعة-فيتامينات-في-آن-واحد-1060613708.html

أخصائية تحذر من تناول مجموعة فيتامينات في آن واحد

أخصائية تحذر من تناول مجموعة فيتامينات في آن واحد

تحظى المكملات الغذائية بشعبية كبيرة هذه الأيام ويعتقد الكثير من الناس أنها آمنة تماما. ومع ذلك، فهي ليست كذلك. إذا تم تناول فيتامين شائع بشكل غير صحيح، فمن... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T14:16+0000

2022-03-29T14:16+0000

2022-03-29T14:16+0000

منوعات

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تفسر شعبية المكملات لأنها تساعد في محاربة علامات الأمراض دون تحديد الأسباب. فوائدها المبالغة في تقديرها تصرف الانتباه عن المخاطر المحتملة. يمكن أن يسبب أحد المكملات المستخدمة على نطاق واسع ضررا لا رجعة فيه إذا تم تناوله لفترة طويلة بجرعة خاطئة.توصي أخصائية التغذية إيرين ستوكس بعدم تناول المغنيسيوم في نفس الوقت مع الفيتامينات الأخرى. والسبب هو أنه يمكن أن يتداخل مع امتصاص المعادن الأصغر الموجودة في الفيتامينات المتعددة، مثل الحديد والزنك.كما تنصح الأخصائية بعدم تناول الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الزنك في نفس الوقت، لأنهم "سوف يتنافسون على عملية الامتصاص". وفقا لموقع "ميديك فاروم".تتمتع كل من "أوميغا 3" و"الجنكو بيلوبا" ( يوصف في الغالب كوسيلة مساعدة لتقوية الذاكرة) بالقدرة على منع تخثر الدم، ولكن عند تناولهما معا، قد يكون هناك خطر متزايد من حدوث نزيف غير منضبط.أما إذا كنت تتناول مكملات النحاس بسبب نقص النحاس، فتجنب تناول الزنك في نفس الوقت. يمكن أن يساعد الزنك في تعزيز جهاز المناعة ، لكنه يمكن أن يتداخل مع امتصاص الجسم للنحاس.أما شرب الشاي الأخضر بكميات كبيرة يمكن أن يسبب نقص الحديد، وتناول مكملات الحديد يقلل من فعالية الشاي الأخضر. لهذا السبب ، يوصى بعدم أخذها معا.يذكر أن الباحثون يواصلون الموازنة بين الفوائد والمخاطر. هناك أدلة متزايدة على أن التأثير الإيجابي لها متواضع للغاية. ومع ذلك، فإن دراسات أخرى تثير مخاوف بشأن سلامتها.

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منوعات