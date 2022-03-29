https://arabic.sputniknews.com/20220329/أستراليا-تحظر-دخول-39-مواطنا-روسيا-لأراضيها-لاعتبارهم-على-صلة-بقضية-ماغنيتسكي-1060592428.html

أستراليا تحظر دخول 39 مواطنا روسيا لأراضيها لاعتبارهم على صلة بقضية ماغنيتسكي

أستراليا تحظر دخول 39 مواطنا روسيا لأراضيها لاعتبارهم على صلة بقضية ماغنيتسكي

أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية، ماريز راين، أنه تم فرض عقوبات على 39 مواطنا روسيا وحظروا من الدخول إلى أستراليا لاعتبارهم على صلة بقضية ماغنيتسكي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T04:53+0000

2022-03-29T04:53+0000

2022-03-29T04:53+0000

قانون ماغنيتسكي

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت راين، في بيان، "ستكرم الحكومة، السيدة ماغنيتسكي، وكل من يدافعون عن سيادة القانون، بفرض عقوبات وحظر سفر على 14 مسؤولا روسيا بشأن الفساد الخطير الذي تم كشفه، وعلى 25 روسيا من الجناة والمتورطين في إساءة المعاملة والقتل".وتابعت بالقول إن هؤلاء الأشخاص سوف يتم استهدافهم بعقوبات مالية من بينها تجميد أصول وحظر السفر.وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، حذرت وزارة الخارجية الروسية واشنطن من اتخاذ خطوة "غير محسوبة" فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد المسؤولين الروس.وجاء على موقع الخارجية الروسية: "نود مرة أخرى أن نحذر واشنطن من الخطوة غير المحسوبة على "طريق العقوبات... في كل مرة يصبح من الصعب التنبؤ بنوع التدريبات السياسية الداخلية المناهضة لروسيا التي سيجريها المتحمسون في الكابيتول هيل. علمنا مؤخرا بشأن تعديلات تفترض فرض قيود ضد عدد من الشخصيات الحكومية والمجتمعية الروس فيما يتعلق بـ "قانون ماغنيتسكي" المثير للجدل".وتابع البيان: وأشارت الوزارة، إلى أن كل ما يحدث في واشنطن ناتج عن "نقص حاد في الموظفين" المتخصصين بالشأن الروسي.ويؤكد البيان أن: "الأشخاص الذين ليس لديهم أي فكرة على الإطلاق عن الواقع الروسي يمكنهم تجميع مثل هذه القائمة من الأشخاص فيما يتعلق بموضوع ليس لأي منهم علاقة به مباشرة كانت أو غير مباشرة ".هذا وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانوناً، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009، بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/أستراليا-تفرض-عقوبات-على-11-بنكا-روسيا-والعديد-من-الهيئات-الحكومية--1060043282.html

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قانون ماغنيتسكي