https://arabic.sputniknews.com/20220329/أسعار-القمح-والذرة-الأمريكية-تنخفض-وسط-آمال-في-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1060630107.html
أسعار القمح والذرة الأمريكية تنخفض وسط آمال في وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أسعار القمح والذرة الأمريكية تنخفض وسط آمال في وقف إطلاق النار في أوكرانيا
تراجعت العقود الآجلة للقمح والذرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقب محادثات في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، أنعشت الآمال في وقف إطلاق النار في الصراع الذي أربك... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:41+0000
2022-03-29T21:41+0000
2022-03-29T21:41+0000
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وحسب "رويترز"، انخفض سعر القمح الأمريكي 4 بالمئة والذرة بنحو 3 في المئة.غير أن التعاملات كانت متقلبة، حيث تأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو/أيار في مجلس شيكاغو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتا، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولار تقريبا للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولار للبوشل.وانخفضت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى حوالي 10.14 دولار للبوشل عند التسوية، بينما أنهت عقود الذرة لشهر مايو/أيار التعاملات منخفضة حوالي 22 سنتا إلى 7.26 دولار للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالي 21 سنتا إلى 16.43 دولار للبوشل.وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. والبلدان من كبار مصدري القمح، في حين أن أوكرانيا أيضا مورد عالمي رئيسي للذرة.ووعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف وفي شمال البلاد، بينما اقترحت كييف تبني وضع محايد، في خطوات لبناء الثقة كانت أولى بوادر التقدم نحو التفاوض من أجل السلام.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أسعار القمح والذرة الأمريكية تنخفض وسط آمال في وقف إطلاق النار في أوكرانيا
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تراجعت العقود الآجلة للقمح والذرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقب محادثات في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، أنعشت الآمال في وقف إطلاق النار في الصراع الذي أربك إمدادات الحبوب على مستوى العالم.
وحسب "رويترز"، انخفض سعر القمح الأمريكي
4 بالمئة والذرة بنحو 3 في المئة.
غير أن التعاملات كانت متقلبة، حيث تأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو/أيار في مجلس شيكاغو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتا، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولار تقريبا للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولار للبوشل.
وانخفضت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى حوالي 10.14 دولار للبوشل عند التسوية، بينما أنهت عقود الذرة لشهر مايو/أيار التعاملات منخفضة حوالي 22 سنتا إلى 7.26 دولار للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالي 21 سنتا إلى 16.43 دولار للبوشل.
وتشهد سوق القمح
اضطرابات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. والبلدان من كبار مصدري القمح، في حين أن أوكرانيا أيضا مورد عالمي رئيسي للذرة.
ووعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف وفي شمال البلاد، بينما اقترحت كييف تبني وضع محايد، في خطوات لبناء الثقة كانت أولى بوادر التقدم نحو التفاوض من أجل السلام.