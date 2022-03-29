https://arabic.sputniknews.com/20220329/أفضل-10-أطعمة-لمكافحة-العدوى-والوقاية-من-الأمراض-1060616699.html
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أوصى عدد من الأطباء بأطعمة معينة قالوا إن إدراجها في نظامنا الغذائي من شأنه تعزيز مناعتنا وإبعاد شبح الأمراض المختلفة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:09+0000
2022-03-29T15:09+0000
2022-03-29T15:09+0000
انفوجرافيك
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2022
الأخبار
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انفوجرافيك, инфографика
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أوصى عدد من الأطباء بأطعمة معينة قالوا إن إدراجها في نظامنا الغذائي من شأنه تعزيز مناعتنا وإبعاد شبح الأمراض المختلفة.