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https://arabic.sputniknews.com/20220329/أفضل-10-أطعمة-لمكافحة-العدوى-والوقاية-من-الأمراض-1060616699.html
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أوصى عدد من الأطباء بأطعمة معينة قالوا إن إدراجها في نظامنا الغذائي من شأنه تعزيز مناعتنا وإبعاد شبح الأمراض المختلفة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض

15:09 GMT 29.03.2022
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أوصى عدد من الأطباء بأطعمة معينة قالوا إن إدراجها في نظامنا الغذائي من شأنه تعزيز مناعتنا وإبعاد شبح الأمراض المختلفة.
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض - سبوتنيك عربي
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