أقدم مومياوات في العالم تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو
عرض لمومياوات من ثقافة "شينشورو" في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، 24 مارس 2022.
عرض لمومياوات من ثقافة "شينشورو" في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، 24 مارس 2022.
منظر جوي للمقابر حيث تم العثور على مومياوات شينشورو ، في كامارونيس ، أريكا ، تشيلي ، في 23 مارس 2022.
منظر جوي للمقابر حيث تم العثور على مومياوات شينشورو ، في كامارونيس ، أريكا ، تشيلي ، في 23 مارس 2022.
عالمة الآثار التشيلية فاليسكا لابورد، تنعكس صورتها على زجاج وهي تتحدث للصحافة عن مومياوات تشينشورو المعروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
عالمة الآثار التشيلية فاليسكا لابورد، تنعكس صورتها على زجاج وهي تتحدث للصحافة عن مومياوات تشينشورو المعروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
ملابس تشينشورو تُعرض في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
ملابس تشينشورو تُعرض في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
منظر جوي لتمثال من ثقافة تشينشورو، في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 23 مارس 2022.
منظر جوي لتمثال من ثقافة تشينشورو، في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 23 مارس 2022.
جمجمة من عهد شينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
جمجمة من عهد شينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
مصور يسجل صور مومياوات من ثقافة تشينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
مصور يسجل صور مومياوات من ثقافة تشينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
مومياوات ثقافة تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا ، تشيلي، في 24 مارس 2022.
مومياوات ثقافة تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا ، تشيلي، في 24 مارس 2022.
منظر جوي لكامارونيس، أريكا، تشيلي، حيث تم العثور على مومياوات من ثقافة تشينشورو، 23 مارس 2022
منظر جوي لكامارونيس، أريكا، تشيلي، حيث تم العثور على مومياوات من ثقافة تشينشورو، 23 مارس 2022
تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.
تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.