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https://arabic.sputniknews.com/20220329/أقدم-مومياوات-في-العالم-تدرج-على-قائمة-التراث-العالمي-لليونسكو-1060598794.html
أقدم مومياوات في العالم تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو
أقدم مومياوات في العالم تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو
تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس التشيلية، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:22+0000
2022-03-29T11:22+0000
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تم العثور على مومياوات تشينشورو في شمال تشيلي في بداية القرن الماضي، ويقدر عمرها بأكثر من 7000 عام. مما يعني أنها تسبق المومياوات المصرية قبل ألفي عام.يذكر أن ثقافة تشينشورو انتشرت في أمريكا الجنوبية، ثقافة ما قبل السيراميك، التي استمرت من 9000 إلى 3500 عام قبل الميلاد.
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фото, صور, وسائط متعددة

أقدم مومياوات في العالم تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو

11:22 GMT 29.03.2022
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تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس التشيلية، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
© AFP 2022 / Martin Bernetti

عرض لمومياوات من ثقافة "شينشورو" في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، 24 مارس 2022.

عرض لمومياوات من ثقافة &quot;شينشورو&quot; في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

عرض لمومياوات من ثقافة "شينشورو" في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، 24 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

منظر جوي للمقابر حيث تم العثور على مومياوات شينشورو ، في كامارونيس ، أريكا ، تشيلي ، في 23 مارس 2022.

منظر جوي للمقابر حيث تم العثور على مومياوات شينشورو ، في كامارونيس ، أريكا ، تشيلي ، في 23 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

منظر جوي للمقابر حيث تم العثور على مومياوات شينشورو ، في كامارونيس ، أريكا ، تشيلي ، في 23 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

عالمة الآثار التشيلية فاليسكا لابورد، تنعكس صورتها على زجاج وهي تتحدث للصحافة عن مومياوات تشينشورو المعروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

عالمة الآثار التشيلية فاليسكا لابورد، تنعكس صورتها على زجاج وهي تتحدث للصحافة عن مومياوات تشينشورو المعروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

عالمة الآثار التشيلية فاليسكا لابورد، تنعكس صورتها على زجاج وهي تتحدث للصحافة عن مومياوات تشينشورو المعروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

ملابس تشينشورو تُعرض في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

ملابس تشينشورو تُعرض في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

ملابس تشينشورو تُعرض في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

منظر جوي لتمثال من ثقافة تشينشورو، في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 23 مارس 2022.

منظر جوي لتمثال من ثقافة تشينشورو، في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 23 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

منظر جوي لتمثال من ثقافة تشينشورو، في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 23 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

جمجمة من عهد شينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

جمجمة من عهد شينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

جمجمة من عهد شينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

مصور يسجل صور مومياوات من ثقافة تشينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

مصور يسجل صور مومياوات من ثقافة تشينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

مصور يسجل صور مومياوات من ثقافة تشينشورو معروضة في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

مومياوات ثقافة تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا ، تشيلي، في 24 مارس 2022.

مومياوات ثقافة تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا ، تشيلي، في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

مومياوات ثقافة تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا ، تشيلي، في 24 مارس 2022.

© AFP 2022 / Martin Bernetti

منظر جوي لكامارونيس، أريكا، تشيلي، حيث تم العثور على مومياوات من ثقافة تشينشورو، 23 مارس 2022

منظر جوي لكامارونيس، أريكا، تشيلي، حيث تم العثور على مومياوات من ثقافة تشينشورو، 23 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

منظر جوي لكامارونيس، أريكا، تشيلي، حيث تم العثور على مومياوات من ثقافة تشينشورو، 23 مارس 2022

© AFP 2022 / Martin Bernetti

تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti

تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس، أريكا، تشيلي، في 24 مارس 2022.

تم العثور على مومياوات تشينشورو في شمال تشيلي في بداية القرن الماضي، ويقدر عمرها بأكثر من 7000 عام. مما يعني أنها تسبق المومياوات المصرية قبل ألفي عام.
يذكر أن ثقافة تشينشورو انتشرت في أمريكا الجنوبية، ثقافة ما قبل السيراميك، التي استمرت من 9000 إلى 3500 عام قبل الميلاد.
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