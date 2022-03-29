https://arabic.sputniknews.com/20220329/أقدم-مومياوات-في-العالم-تدرج-على-قائمة-التراث-العالمي-لليونسكو-1060598794.html

أقدم مومياوات في العالم تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أقدم مومياوات في العالم تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو

تُعرض مومياوات تشينشورو في متحف سان ميغيل دي أزابا الأثري في كامارونيس التشيلية، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:22+0000

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تم العثور على مومياوات تشينشورو في شمال تشيلي في بداية القرن الماضي، ويقدر عمرها بأكثر من 7000 عام. مما يعني أنها تسبق المومياوات المصرية قبل ألفي عام.يذكر أن ثقافة تشينشورو انتشرت في أمريكا الجنوبية، ثقافة ما قبل السيراميك، التي استمرت من 9000 إلى 3500 عام قبل الميلاد.

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