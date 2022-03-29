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ألمانيا تحذر من تصاعد العنف في إسرائيل
ألمانيا تحذر من تصاعد العنف في إسرائيل
حذرت الحكومة الألمانية من تصاعد العنف في إسرائيل، عقب الهجمات التي خلفت ما لا يقل عن خمسة قتلى اليوم الثلاثاء خارج مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:49+0000
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إسرائيل
أخبار ألمانيا
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "يجب على كل من لديهم مسؤوليات ونفوذ أن يدينوا بوضوح أعمال العنف هذه لتجنب تصعيد جديد للعنف".ودعا المتحدث إلى تجنب "تصاعد العنف خلال الأعياد القادمة لليهود والمسلمين والمسيحيين"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت بالرصاص المهاجم دون تحديد هوية الشخص. هذا هو الهجوم الثالث في إسرائيل خلال أسبوع.وقال البيان الألماني: "مثلما حدث في بئر السبع والخضيرة، فإن الهجوم (الثلاثاء) مروع لوحشيته ودمه البارد". وأدانت الخارجية الألمانية "بأقصى درجات الحزم هذه الموجة من الهجمات في إسرائيل"، قائلة إنه لا يمكن لشيء أن يبرر "الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-إلى-أعلى-مستوى-بعد-مقتل-5-مواطنين-1060628490.html
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إسرائيل, أخبار ألمانيا

ألمانيا تحذر من تصاعد العنف في إسرائيل

21:49 GMT 29.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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حذرت الحكومة الألمانية من تصاعد العنف في إسرائيل، عقب الهجمات التي خلفت ما لا يقل عن خمسة قتلى اليوم الثلاثاء خارج مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "يجب على كل من لديهم مسؤوليات ونفوذ أن يدينوا بوضوح أعمال العنف هذه لتجنب تصعيد جديد للعنف".
ودعا المتحدث إلى تجنب "تصاعد العنف خلال الأعياد القادمة لليهود والمسلمين والمسيحيين"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
الشرطة الإسرائيلية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين
20:41 GMT
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت بالرصاص المهاجم دون تحديد هوية الشخص. هذا هو الهجوم الثالث في إسرائيل خلال أسبوع.
وقال البيان الألماني: "مثلما حدث في بئر السبع والخضيرة، فإن الهجوم (الثلاثاء) مروع لوحشيته ودمه البارد". وأدانت الخارجية الألمانية "بأقصى درجات الحزم هذه الموجة من الهجمات في إسرائيل"، قائلة إنه لا يمكن لشيء أن يبرر "الإرهاب".
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