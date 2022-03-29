https://arabic.sputniknews.com/20220329/ألمانيا-تحذر-من-تصاعد-العنف-في-إسرائيل-1060630521.html
ألمانيا تحذر من تصاعد العنف في إسرائيل
ألمانيا تحذر من تصاعد العنف في إسرائيل
حذرت الحكومة الألمانية من تصاعد العنف في إسرائيل، عقب الهجمات التي خلفت ما لا يقل عن خمسة قتلى اليوم الثلاثاء خارج مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:49+0000
2022-03-29T21:49+0000
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إسرائيل
أخبار ألمانيا
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "يجب على كل من لديهم مسؤوليات ونفوذ أن يدينوا بوضوح أعمال العنف هذه لتجنب تصعيد جديد للعنف".ودعا المتحدث إلى تجنب "تصاعد العنف خلال الأعياد القادمة لليهود والمسلمين والمسيحيين"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت بالرصاص المهاجم دون تحديد هوية الشخص. هذا هو الهجوم الثالث في إسرائيل خلال أسبوع.وقال البيان الألماني: "مثلما حدث في بئر السبع والخضيرة، فإن الهجوم (الثلاثاء) مروع لوحشيته ودمه البارد". وأدانت الخارجية الألمانية "بأقصى درجات الحزم هذه الموجة من الهجمات في إسرائيل"، قائلة إنه لا يمكن لشيء أن يبرر "الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-إلى-أعلى-مستوى-بعد-مقتل-5-مواطنين-1060628490.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار ألمانيا
ألمانيا تحذر من تصاعد العنف في إسرائيل
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حذرت الحكومة الألمانية من تصاعد العنف في إسرائيل، عقب الهجمات التي خلفت ما لا يقل عن خمسة قتلى اليوم الثلاثاء خارج مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "يجب على كل من لديهم مسؤوليات ونفوذ أن يدينوا بوضوح أعمال العنف
هذه لتجنب تصعيد جديد للعنف".
ودعا المتحدث إلى تجنب "تصاعد العنف خلال الأعياد القادمة لليهود والمسلمين والمسيحيين"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت بالرصاص المهاجم دون تحديد هوية الشخص. هذا هو الهجوم الثالث في إسرائيل خلال أسبوع.
وقال البيان الألماني: "مثلما حدث في بئر السبع والخضيرة، فإن الهجوم (الثلاثاء) مروع لوحشيته ودمه البارد". وأدانت الخارجية الألمانية "بأقصى درجات الحزم هذه الموجة من الهجمات في إسرائيل"، قائلة إنه لا يمكن لشيء أن يبرر "الإرهاب".