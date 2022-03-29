https://arabic.sputniknews.com/20220329/أمريكا-توافق-على-تطعيم-فئات-محددة-بـ-4-جرعات-من-لقاحات-كورونا-1060624311.html
أمريكا توافق على تطعيم فئات محددة بـ 4 جرعات من لقاحات كورونا
أمريكا توافق على تطعيم فئات محددة بـ 4 جرعات من لقاحات كورونا
سمحت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمنح جرعة رابعة من لقاحي "فايزر" و"مودرنا" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T18:05+0000
2022-03-29T18:05+0000
2022-03-29T18:05+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت إدارة الغذاء والدواء في بيان إنها استندت في قرارها إلى دليل ناشئ على أن جرعة معززة إضافية، بعد أربعة أشهر من آخر جرعة، أدت إلى تحسين الحماية ضد إصابات "كوفيد" الحادة ولم تكن مرتبطة بمخاوف جديدة تتعلق بالسلامة، بحسب "فرانس برس".بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض ضعف المناعة والذين تلقوا بالفعل أربع جرعات، وكان آخرها قبل أربعة أشهر على الأقل، مؤهلون الآن لجرعة خامسة. يشمل ذلك الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء معينة.سيكون لقاح "فايزر" متاحا للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وأكثر، فيما سيكون لقاح "مودرنا" متاحا لمن هم في سن 18 عاما فما فوق.وقال بيتر ماركس، كبير علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تشير الأدلة الحالية إلى بعض التضاؤل في الحماية بمرور الوقت ضد الأعراض الخطيرة للمرض لدى الأفراد الأكبر سنا والذين يعانون من نقص المناعة".فيما قالت إدارة الغذاء والدواء إن البيانات الواردة من إسرائيل، والتي درست آثار جرعة رابعة بعد أربعة أشهر من الجرعة الثالثة على 700 ألف شخص، وجدت أن الحقنة الإضافية آمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/دراسة-إسرائيلية-الجرعة-الرابعة-من-لقاح-كورونا-توفر-حماية-على-المدى-القصير-1060487930.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا توافق على تطعيم فئات محددة بـ 4 جرعات من لقاحات كورونا
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سمحت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمنح جرعة رابعة من لقاحي "فايزر" و"مودرنا" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من موجة جديدة محتملة من العدوى.
قالت إدارة الغذاء والدواء في بيان إنها استندت في قرارها إلى دليل ناشئ على أن جرعة معززة إضافية، بعد أربعة أشهر من آخر جرعة، أدت إلى تحسين الحماية ضد إصابات "كوفيد
" الحادة ولم تكن مرتبطة بمخاوف جديدة تتعلق بالسلامة، بحسب "فرانس برس".
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض ضعف المناعة والذين تلقوا بالفعل أربع جرعات، وكان آخرها قبل أربعة أشهر على الأقل، مؤهلون الآن لجرعة خامسة. يشمل ذلك الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء معينة.
سيكون لقاح "فايزر" متاحا للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وأكثر، فيما سيكون لقاح "مودرنا" متاحا لمن هم في سن 18 عاما فما فوق.
وقال بيتر ماركس، كبير علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تشير الأدلة الحالية إلى بعض التضاؤل في الحماية بمرور الوقت ضد الأعراض الخطيرة للمرض لدى الأفراد الأكبر سنا والذين يعانون من نقص المناعة".
فيما قالت إدارة الغذاء والدواء إن البيانات الواردة من إسرائيل
، والتي درست آثار جرعة رابعة بعد أربعة أشهر من الجرعة الثالثة على 700 ألف شخص، وجدت أن الحقنة الإضافية آمنة.