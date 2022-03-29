https://arabic.sputniknews.com/20220329/أمير-قطر-يجري-مباحثات-مع-رئيس-وزراء-ماليزيا-1060623152.html
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا صبري يعقوب، حول التطورات الإقليمية والدولية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:21+0000
2022-03-29T17:21+0000
2022-03-29T17:21+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار ماليزيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الديوان الأميري القطري، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة، بحسب بيان للديوان الأميري.وقال البيان إن الجانبين بحثا أوجه تطوير التعاون المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.وكان رئيس الوزراء الماليزي قد وصل إلى الدوحة يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.وتعد هذه هي الزيارة الأولى ليعقوب إلى قطر منذ تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في أغسطس/ آب الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار ماليزيا اليوم
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا صبري يعقوب، حول التطورات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الديوان الأميري القطري، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة، بحسب بيان للديوان الأميري
.
وقال البيان إن الجانبين بحثا أوجه تطوير التعاون المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي قد وصل إلى الدوحة يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى ليعقوب إلى قطر منذ تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في أغسطس/ آب الماضي.