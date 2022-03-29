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أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا صبري يعقوب، حول التطورات الإقليمية والدولية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:21+0000
2022-03-29T17:21+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار ماليزيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الديوان الأميري القطري، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة، بحسب بيان للديوان الأميري.وقال البيان إن الجانبين بحثا أوجه تطوير التعاون المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.وكان رئيس الوزراء الماليزي قد وصل إلى الدوحة يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.وتعد هذه هي الزيارة الأولى ليعقوب إلى قطر منذ تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في أغسطس/ آب الماضي.
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أخبار قطر اليوم, أخبار ماليزيا اليوم

أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا

17:21 GMT 29.03.2022
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIA
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس وزراء ماليزيا صبري يعقوب، حول التطورات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الديوان الأميري القطري، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة، بحسب بيان للديوان الأميري.
وقال البيان إن الجانبين بحثا أوجه تطوير التعاون المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي قد وصل إلى الدوحة يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى ليعقوب إلى قطر منذ تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده في أغسطس/ آب الماضي.
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