https://arabic.sputniknews.com/20220329/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-الصنع-بأجواء-مأرب-1060613076.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية الصنع بأجواء مأرب
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية الصنع بأجواء مأرب
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع، يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:01+0000
2022-03-29T14:01+0000
2022-03-29T14:01+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم قوات جماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم في أجواء مديرية الوادي [جنوب] محافظة مأرب".ويأتي إسقاط الطائرة التي تعد الرابعة من نوعها التي تعلن الجماعة إسقاطها، منذ مطلع العام، في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع معارك بين الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً في المديريات الجنوبية من محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف في اليمن.ومطلع العام أعلنت جماعة أنصار الله تمكن دفاعاتها الجوية، خلال العام الماضي، من إسقاط 22 طائرة مسيرة تابعة للسعودية (6 منها نوع سي إتش4، و12 نوع سكان إيغل، وطائرة إم كيو9، وطائرتين آركيو20، وطائرة كاريال)، بالإضافة إلى طائرتين نوع "وينغ لونغ 2" تابعتين للإمارات، و64 طائرة استطلاع صغيرة.وبالمقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية الصنع بأجواء مأرب
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع، يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أثناء تحليقها بأجواء محافظة مأرب الغنية بالنفط.
القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم قوات جماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية
تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم في أجواء مديرية الوادي [جنوب] محافظة مأرب".
ويأتي إسقاط الطائرة التي تعد الرابعة من نوعها التي تعلن الجماعة إسقاطها، منذ مطلع العام، في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع معارك بين الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً في المديريات الجنوبية من محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف في اليمن.
ومطلع العام أعلنت جماعة أنصار الله تمكن دفاعاتها الجوية، خلال العام الماضي، من إسقاط 22 طائرة مسيرة تابعة للسعودية (6 منها نوع سي إتش4، و12 نوع سكان إيغل، وطائرة إم كيو9، وطائرتين آركيو20، وطائرة كاريال)، بالإضافة إلى طائرتين نوع "وينغ لونغ 2" تابعتين للإمارات، و64 طائرة استطلاع صغيرة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
وبالمقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة
، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.