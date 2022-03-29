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"أنصار الله": ما يرتب له في الرياض ليس في سياق السلام
"أنصار الله": ما يرتب له في الرياض ليس في سياق السلام
أكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن لا علاقة بين إعلان الجماعة استعدادها للحوار مع... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:29+0000
2022-03-29T19:29+0000
العالم العربي
السعودية
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المشاط أنه لا علاقة بين إعلان استعداد الجماعة للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم الترتيب له في العاصمة السعودية، الرياض، موضحا أن "أنصار الله" تريد مساع جدية للوصول إلى حلول شاملة وما يرتب له في الرياض ليس في سياق السلام.وشدد المشاط على أن "لملمة صفوف تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة المدعومة منه] ليست مشاورات سلام، والتناقض في دعوات مجلس التعاون ليس غريبا، فالعدوان [يقصد عمليات التحالف العربي] من أول يوم مليء بالتناقضات".وحول مبادرة إيقاف الهجمات على السعودية وجبهات القتال في اليمن، التي أعلنتها جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أكد المشاط أنها جاءت في إطار البحث عن حقوق الشعب المشروعة وإبراء للذمة، مضيفا أن "التصعيد [في إشارة إلى عملية كسر الحصار الثالثة التي استهدفت شركة أرامكو] الذي سبقها كان في نفس السياق".وفي السياق نفسه، توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، التحالف الذي تقوده السعودية، بقوله: "نتوقع أن يكون العام الثامن مليئا بالمفاجآت إذا لم يُصغ العدوّ [يقصد التحالف] لصوت العقل والمنطق، وكل خياراتنا مفتوحة والمفاجآت واردة في المستقبل لكننا نتمنى أن يسمعوا صوت العقل".وأشار المشاط إلى "تقديم ورقة إنسانية إلى المبعوث الأممي مؤخرا قبل جلسة مجلس الأمن"، مؤكدا أنه "ليست هناك استجابة".ولفت مهدي المشاط إلى أن "المبعوث الأممي الآن يعرف أن من يعيق مهمته وجهوده هي دول العدوان؛ بسبب منعها لدخول السفن النفطية".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ما-الجديد-الذي-تحمله-المشاورات-اليمنية--اليمنية-بالسعودية--وهل-يكتب-لها-النجاح--1060625132.html
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العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن

"أنصار الله": ما يرتب له في الرياض ليس في سياق السلام

19:29 GMT 29.03.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن لا علاقة بين إعلان الجماعة استعدادها للحوار مع التحالف العربي في دولة محايدة، وبين المشاورات اليمنية التي دعا إلى عقدها مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المشاط أنه لا علاقة بين إعلان استعداد الجماعة للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم الترتيب له في العاصمة السعودية، الرياض، موضحا أن "أنصار الله" تريد مساع جدية للوصول إلى حلول شاملة وما يرتب له في الرياض ليس في سياق السلام.
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وشدد المشاط على أن "لملمة صفوف تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة المدعومة منه] ليست مشاورات سلام، والتناقض في دعوات مجلس التعاون ليس غريبا، فالعدوان [يقصد عمليات التحالف العربي] من أول يوم مليء بالتناقضات".
وحول مبادرة إيقاف الهجمات على السعودية وجبهات القتال في اليمن، التي أعلنتها جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أكد المشاط أنها جاءت في إطار البحث عن حقوق الشعب المشروعة وإبراء للذمة، مضيفا أن "التصعيد [في إشارة إلى عملية كسر الحصار الثالثة التي استهدفت شركة أرامكو] الذي سبقها كان في نفس السياق".
وفي السياق نفسه، توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، التحالف الذي تقوده السعودية، بقوله: "نتوقع أن يكون العام الثامن مليئا بالمفاجآت إذا لم يُصغ العدوّ [يقصد التحالف] لصوت العقل والمنطق، وكل خياراتنا مفتوحة والمفاجآت واردة في المستقبل لكننا نتمنى أن يسمعوا صوت العقل".
وأشار المشاط إلى "تقديم ورقة إنسانية إلى المبعوث الأممي مؤخرا قبل جلسة مجلس الأمن"، مؤكدا أنه "ليست هناك استجابة".
ولفت مهدي المشاط إلى أن "المبعوث الأممي الآن يعرف أن من يعيق مهمته وجهوده هي دول العدوان؛ بسبب منعها لدخول السفن النفطية".
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