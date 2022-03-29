https://arabic.sputniknews.com/20220329/إجلاء-أكثر-من-19-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد-1060625977.html

إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بإجلاء أكثر من 108 ألف شخص من مدينة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T19:20+0000

2022-03-29T19:20+0000

2022-03-29T19:20+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060435988_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_6b238be6b4a2ad379b160425d7fcb03e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات المسلحة الروسية، في التاسع والعشرين من مارس/ آذار، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 3135 شخصا من مدينة ماريوبل، ليبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إنقاذهم من فوضى النازيين الجدد 108 ألف 802 شخصا".وأضاف ميزينتسيف، أنه تم إجلاء 19 ألفا و247 شخصا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهويتي دونيتسك ولوغانسك خلال يوم واحد، من بينهم 4078 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 499 ألف 930 شخصا، من بينهم 101 ألف 423 طفلا. عبرت 59848 عربة الحدود الروسية، أي 2822 عربة يوميا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض على أراضي جمهورية بيلاروس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/كبير-الباحثين-في-معهد-الاستشراق-روسيا-تتطلع-إلى-هدنة-إنسانية-في-أوكرانيا-1060618728.html

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا