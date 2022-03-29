https://arabic.sputniknews.com/20220329/إجلاء-أكثر-من-19-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد-1060625977.html
إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بإجلاء أكثر من 108 ألف شخص من مدينة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:20+0000
2022-03-29T19:20+0000
2022-03-29T19:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات المسلحة الروسية، في التاسع والعشرين من مارس/ آذار، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 3135 شخصا من مدينة ماريوبل، ليبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إنقاذهم من فوضى النازيين الجدد 108 ألف 802 شخصا".وأضاف ميزينتسيف، أنه تم إجلاء 19 ألفا و247 شخصا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهويتي دونيتسك ولوغانسك خلال يوم واحد، من بينهم 4078 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 499 ألف 930 شخصا، من بينهم 101 ألف 423 طفلا. عبرت 59848 عربة الحدود الروسية، أي 2822 عربة يوميا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض على أراضي جمهورية بيلاروس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بإجلاء أكثر من 108 ألف شخص من مدينة ماريوبول، من بينهم 3135 شخصا خلال يوم واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات المسلحة الروسية، في التاسع والعشرين من مارس/ آذار، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، بإجلاء 3135 شخصا من مدينة ماريوبل، ليبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إنقاذهم من فوضى النازيين الجدد 108 ألف 802 شخصا".
وأضاف ميزينتسيف، أنه تم إجلاء 19 ألفا و247 شخصا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا، وجمهويتي دونيتسك ولوغانسك خلال يوم واحد، من بينهم 4078 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 499 ألف 930 شخصا، من بينهم 101 ألف 423 طفلا. عبرت 59848 عربة الحدود الروسية، أي 2822 عربة يوميا.
وتابع، أن معظم سكان أوكرانيا، الذين يعرفون الوضع الحقيقي "على الأرض" ، يبحثون عن أي احتمال لإجلائهم إلى روسيا. "وهذا ما أكده 1734 طلب إجلاء إلى روسيا وردت عبر قنوات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الهياكل الرسمية الروسية، وفي المجموع هناك بالفعل 2.732405 منهم في قاعدة البيانات من أصل 2118 مركزا سكنيا في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي
، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض على أراضي جمهورية بيلاروس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
واختتمت اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتي عُقدت في إسطنبول.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.