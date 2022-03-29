https://arabic.sputniknews.com/20220329/إسرائيل-تعتقل-12-متهما-بتأييد-داعش-في-3-مدن-عربية-بالداخل-1060593606.html

إسرائيل تعتقل 12 متهما بتأييد "داعش" في 3 مدن عربية بالداخل

إسرائيل تعتقل 12 متهما بتأييد "داعش" في 3 مدن عربية بالداخل

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية 12 مواطنا عربيا متهما بتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد هجومين شهدتهما البلاد خلال أيام أسفرا عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T07:09+0000

2022-03-29T07:09+0000

2022-03-29T07:09+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن عملية الاعتقال نفذتها شرطة حرس الحدود وقوات الأمن الليلة الماضية في مدن أم الفحم ووادي عارة وسخنين العربية.وأضافت أن المشتبه بهم يتم استجوابهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، لافتة إلى أن بعض المعتقلين هم أسرى سابقون في السجون الإسرائيلية.وأمس الإثنين، مددت محكمة إسرائيلية اعتقال 5 أشخاص تقول إنهم مشتبه في أنهم على علاقة بهجوم نفذه مواطنان عربيان أمس الأول (الأحد) في مدينة الخضيرة، ومنعت محاميهم من مقابلتهم.واتخذت الحكومة الإسرائيلية أمس إجراءات قالت إنها تهدف إلى "منع تنفيذ هجمات إرهابية"، فيما أبدى حقوقيون تخوفهم من أن تكون ذريعة للمس بحقوق الأقلية العربية داخل إسرائيل.وقررت الحكومة توسيع نطاق الاعتقال الإداري (دون تهمة معلنة أو محاكمة) بحق المشتبه بهم، ومراقبة الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديد العوامل المحرضة والأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها.ومساء الأحد، قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد المنفذين سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها ضمت وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر في غضون أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهدان بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/إسرائيل-تتخذ-إجراءات-جديدة-لمنع-وقوع-هجمات-بينها-تكثيف-الاعتقال-الإداري--1060568214.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تنظيم داعش الإرهابي