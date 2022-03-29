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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-ما-أسباب-فقدان-القوات-الجوية-الأوكرانية-القدرة-على-القتال-1060601017.html
إعلام: ما أسباب فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال
إعلام: ما أسباب فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال
بينما تواصل روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على سكان منطقة دونباس وتوفير الأمن لهم، تزداد خسائر القوات المسلحة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:51+0000
2022-03-29T09:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ومن الأسباب وراء فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال إهمال أعمال التحديث والتطوير وفقا لـ"ميليتري ووتش".فمثلا، كانت القوات الجوية الأوكرانية تملك حوالي 35 طائرة مقاتلة من طراز "سو-27". ولكن بات واضحا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية، أن هذه الطائرات ليست قادرة على مقارعة الطائرات المقاتلة الحديثة. فقد لقيت أربع منها مصرعها في مواجهة مع مقاتلات روسية من طراز "سو-35" حسب "ميليتري ووتش". وكانت النتيجة أن الطيران العسكري الروسي فرض سيطرته على سماء أوكرانيا بشكل نهائي.وهناك سبب آخر وراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية يرجع إلى تطويق قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدينة رئيسية في جنوب البلاد، ماريوبول، وبدء عملية "تمشيطها".
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رصد عسكري

إعلام: ما أسباب فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال

09:51 GMT 29.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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بينما تواصل روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على سكان منطقة دونباس وتوفير الأمن لهم، تزداد خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، وبالأخص القوات الجوية التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع.
ومن الأسباب وراء فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال إهمال أعمال التحديث والتطوير وفقا لـ"ميليتري ووتش".
فمثلا، كانت القوات الجوية الأوكرانية تملك حوالي 35 طائرة مقاتلة من طراز "سو-27". ولكن بات واضحا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية، أن هذه الطائرات ليست قادرة على مقارعة الطائرات المقاتلة الحديثة. فقد لقيت أربع منها مصرعها في مواجهة مع مقاتلات روسية من طراز "سو-35" حسب "ميليتري ووتش". وكانت النتيجة أن الطيران العسكري الروسي فرض سيطرته على سماء أوكرانيا بشكل نهائي.
وهناك سبب آخر وراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية يرجع إلى تطويق قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدينة رئيسية في جنوب البلاد، ماريوبول، وبدء عملية "تمشيطها".
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
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