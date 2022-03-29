https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-ما-أسباب-فقدان-القوات-الجوية-الأوكرانية-القدرة-على-القتال-1060601017.html
إعلام: ما أسباب فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال
إعلام: ما أسباب فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال
بينما تواصل روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على سكان منطقة دونباس وتوفير الأمن لهم، تزداد خسائر القوات المسلحة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:51+0000
2022-03-29T09:51+0000
2022-03-29T09:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046991488_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3c97673e197184951197fdf66f7ee7f8.jpg
ومن الأسباب وراء فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال إهمال أعمال التحديث والتطوير وفقا لـ"ميليتري ووتش".فمثلا، كانت القوات الجوية الأوكرانية تملك حوالي 35 طائرة مقاتلة من طراز "سو-27". ولكن بات واضحا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية، أن هذه الطائرات ليست قادرة على مقارعة الطائرات المقاتلة الحديثة. فقد لقيت أربع منها مصرعها في مواجهة مع مقاتلات روسية من طراز "سو-35" حسب "ميليتري ووتش". وكانت النتيجة أن الطيران العسكري الروسي فرض سيطرته على سماء أوكرانيا بشكل نهائي.وهناك سبب آخر وراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية يرجع إلى تطويق قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدينة رئيسية في جنوب البلاد، ماريوبول، وبدء عملية "تمشيطها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046991488_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_b8b94ea80ce04ff553d5f9b8804d084f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: ما أسباب فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال
تابعنا عبر
بينما تواصل روسيا عمليتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على سكان منطقة دونباس وتوفير الأمن لهم، تزداد خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، وبالأخص القوات الجوية التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع.
ومن الأسباب وراء فقدان القوات الجوية الأوكرانية القدرة على القتال إهمال أعمال التحديث والتطوير وفقا
لـ"ميليتري ووتش".
فمثلا، كانت القوات الجوية الأوكرانية تملك حوالي 35 طائرة مقاتلة من طراز "سو-27". ولكن بات واضحا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية، أن هذه الطائرات ليست قادرة على مقارعة الطائرات المقاتلة الحديثة. فقد لقيت أربع منها مصرعها في مواجهة مع مقاتلات روسية من طراز "سو-35" حسب "ميليتري ووتش". وكانت النتيجة أن الطيران العسكري الروسي فرض سيطرته على سماء أوكرانيا بشكل نهائي.
وهناك سبب آخر وراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية يرجع إلى تطويق قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدينة رئيسية في جنوب البلاد، ماريوبول، وبدء عملية "تمشيطها".