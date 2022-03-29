https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-مقتل-4-إسرائيليين-في-حادث-إطلاق-نار-بتل-أبيب-1060624017.html

إعلام: مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار بتل أبيب

إعلام: مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T17:46+0000

2022-03-29T17:46+0000

2022-03-29T18:03+0000

العالم العربي

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103449/36/1034493696_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_a2b3cdcc55aeff4b488b1b0ca0177060.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد اطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عدد من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كان قد تم القبض على هذا الشخص أم لا.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, إسرائيل