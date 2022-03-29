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إعلام: مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار بتل أبيب
إعلام: مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار بتل أبيب
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:46+0000
2022-03-29T18:03+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد اطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عدد من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كان قد تم القبض على هذا الشخص أم لا.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.
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العالم العربي, إسرائيل

إعلام: مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار بتل أبيب

17:46 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 18:03 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / AMIR COHENمستوطنات غلاف غزة
مستوطنات غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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يتبع
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 أشخاص في عمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من تل أبيب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد اطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عدد من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كان قد تم القبض على هذا الشخص أم لا.
وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.
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