https://arabic.sputniknews.com/20220329/إعلام-هل-تدخل-إسرائيل-في-تحالف-دفاعي-كـالناتو-مع-دول-إقليمية-1060618564.html

إعلام: هل تدخل إسرائيل في تحالف دفاعي كـ"الناتو" مع دول إقليمية

إعلام: هل تدخل إسرائيل في تحالف دفاعي كـ"الناتو" مع دول إقليمية

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن احتمال توقيع إسرائيل على تحالف دفاعي إقليمي مثل تحالف "الناتو" مع دول في المنطقة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:36+0000

2022-03-29T15:36+0000

2022-03-29T15:36+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصة ما لتشكيل تحالف دولي مشترك مع إسرائيل، خاصة مع توقيع تل أبيب لاتفاقات "إبراهام" مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، ومن قبلهم مصر والأردن.ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي إنه بلادهم، في هذه الآونة، ليست بعيدة عن الدخول في تحالف دفاعي إقليمي في شكل يقترب من حلف "الناتو" مع دول في المنطقة.وأوضحت القناة العبرية أن إسرائيل باتت قادرة على الوصول إلى تعاون إقليمي واسع على عكس العقود الماضي، وأضحت قريبة من العمل في إطار تحالف إقليمي قوي، يخلق عمقا استراتيجيا لإسرائيل، يسمح لها أو يمكنها من التعاطي مع التهديدات البعيدة عن الحدود، مع تبادل معلومات ولوجستيات من الدول الصديقة والقريبة.ويشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من شهر ديسمبر/كانون الثاني 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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