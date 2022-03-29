https://arabic.sputniknews.com/20220329/اجتماعات-عسكرية-مكثفة-ما-الرسائل-التي-حملتها-لقاءات-حماس-والجهاد-1060621347.html

اجتماعات عسكرية مكثفة… ما الرسائل التي حملتها لقاءات "حماس" و"الجهاد"؟

اجتماعات عسكرية مكثفة… ما الرسائل التي حملتها لقاءات "حماس" و"الجهاد"؟

وسط أوضاع أمنية وسياسية متوترة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، عقدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" سلسلة من اللقاءات الموسعة، في جميع محافظات القطاع. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T16:50+0000

2022-03-29T16:50+0000

2022-03-29T16:50+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وبحسب بيان صادر عن الحركتين، شارك في اللقاءات القادة السياسيين للحركتين وقادة سرايا القدس وكتائب القسام وقادة التنظيم والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.وتناولت اللقاءات بحث القضايا الوطنية، وآليات تعزيز برنامج المقاومة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة، كما أعلن البيان عن تشكل لجان عمل مشتركة بينهما في جميع المستويات.إذابة الخلافاتاعتبر مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن اللقاء الذي جرى بين قيادات حماس والجهاد الإسلامي يهدف إلى تعزيز الوحدة والشراكة بشكل يحقق مصالح الشعب الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والعسكرية والمدنية والحياتية للوصول إلى حالة من الوحدة الحقيقية على كل المستويات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن لقاءات القيادات المختلفة لم تنقطع منذ زمن بعيد وهم على توافق في كثير من القضايا، وإن كانت هناك اختلافات في بعض وجهات النظر وهذا شيء طبيعي، فوحدة الموقف مطلب مهم وضروري لرسم تفاهمات حقيقية يلمسها المواطنون من كل شرائح المجتمع وليس فقط من حماس والجهاد.ويرى أن هذه اللجان المزمع تشكيلها في قطاع غزة يجب أن تعمل على شرح أبعاد الخطوة المتخذة من قبل المستويات القيادية، ومخاطر الخلاف، وعدم التوافق بين الحركتين، على الحركتين وعلى القضية، وأن الوحدة على المستوى الوطني ككل مسألة مهمة، ولكن على مستوى الحركتين ضرورة، وأن هذا الأمر من المفترض أن يتولاه مستويات قيادية في الحركتين، كخظوة أولى".واستطرد: "الخطوة الثانية مهمة ودونها ستكون اللقاءات والاجتماعات بلا جدوى، وهي أن يلتقي القادة من الحركتين مع قواعدهما في اجتماعات خاصة بهما، وأن تكون اللقاءات شفافة وصريحة تجيب على كل التساؤلات التي تدور في عقول قواعد الحركتين، والعمل على أن تكون الردود شافية وحقيقية وصريحة ومعمول بها حتى يتم تجاوز ما علق في النفوس على مدى سنوات طويلة".أما النقطة الثالثة، بحسب الصواف يجب فيها الحرص على وحدة الثقافة والفهم للقضايا جميعا وعلى رأسها المختلف عليها بين قواعد الحركتين، وأن تعمل الحركتان على الدفع نحو وحدة الفهم ووحدة الثقافة ووحدة المنهج، وهذا بدوره سيعالج الخلافات التي قد تطرأ والناتجة عن سوء الفهم، معتبرا أن المطلوب الآن مزيد من اللقاءات على مستوى القواعد والقيادات معا، وهذا سيذيب الكثير من الخلافات ويقرب الصفوف نحو بعضها البعض للوصول إلى حالة من الوحدة تعزز الصف وتزيد من اللحمة وتذيب إي خلاف قد يحدث في المستقبل.وتوصلت إسرائيل وحماس في 20 مايو/ أيار إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد المواجهة العسكرية العنيفة.رسائل إعلاميةفي السياق ذاته، اعتبر مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن العلاقة الاستراتيجية بين فصائل المقاومة الفلسطينية ماضية بثبات وتطور، وهو الأمر الذي سعت هذه الفصائل لتحقيقه بروح المسؤولية الوطنية، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكيد على وحدة هذا الشعب والتفافه خلف المقاومة الفلسطينية كخيار طبيعي لشعب يرزح تحت الاحتلال.وأشار إلى أن هذه الرسالة تؤكد أن حالة التنسيق العسكري الميداني بين الطرفين لمواجهة تحديات المستقبل "القريب" أصبحت على أتم الجاهزية للرد على جرائم إسرائيل بشكل مخطط له ومدروس جيدا، إضافة إلى التأكيد على أن حالة التنسيق بين الحركتين عصية على كل محاولات العبث بعمق هذه العلاقة.وتابع: "يسجل لحركة حماس بشكل خاص وفصائل المقاومة الفلسطينية بشكل عام القدرة على تقاسم وتبادل الأدوار بشكل ناجح من خلال تغطية الاحتياج الفلسطيني الوطني العام، وبالأمس القريب نجحت كل من حركتي حماس والجبهة الشعبية في توجيه رسالتهما الخاصة لشعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل، واليوم رسالة أخرى تحمل مذاق مختلف "لنفس الطبخة الوطنية" يتم توجيهها بنجاح لأعداء هذا الشعب من خلال حركتي حماس والجهاد الإسلامي".واستبعد الكاتب الفلسطيني أي مساع لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة لحدوث مواجهة عسكرية جديدة تكون غزة طرفا مباشرا بها في ظل سطوع نجم المقاومة الفلسطينية في أماكن أخرى داخل هذا الوطن، مضيفا: "هذه مرحلة حصاد الفصائل الفلسطينية للثقافة المقاومة التي حافظت عليها داخل نفس كل إنسان فلسطيني حر ينتشر في كل فلسطين، ما لم تقرر إسرائيل استفزاز الأسد الغزي المركزي للتدخل المقاوم مجددا بشكل مباشر كما حدث مؤخرا في معركة سيف القدس".

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