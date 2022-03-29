https://arabic.sputniknews.com/20220329/الأمم-المتحدة-ساعدنا-قرابة-900-ألف-شخص-في-أوكرانيا-1060601133.html
الأمم المتحدة: ساعدنا قرابة 900 ألف شخص في أوكرانيا
الأمم المتحدة: ساعدنا قرابة 900 ألف شخص في أوكرانيا
قالت منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها ساعدت ما يقرب 900 ألف شخص في أوكرانيا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:42+0000
2022-03-29T09:42+0000
2022-03-29T09:42+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060595068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23af48cca9f112b6b2bdc3d02344f000.jpg
وأكد ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنهم بحاجة إلى ممر آمن من قبل الأطراف "المتحاربة"، حسب وكالة "رويترز".وأشار ليرك إلى أنه طالب بوجود ممر آمن للمساعدة. من ناحية أخرى، قال يارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، إن 72 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في 74 هجوما على مرافق الرعاية الصحية حتى الآن في الصراع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060595068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39f197950ee7688aed4c0c929b0135a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: ساعدنا قرابة 900 ألف شخص في أوكرانيا
تابعنا عبر
قالت منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها ساعدت ما يقرب 900 ألف شخص في أوكرانيا.
وأكد ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنهم بحاجة إلى ممر آمن من قبل الأطراف "المتحاربة"، حسب وكالة "رويترز".
وأشار ليرك إلى أنه طالب بوجود ممر آمن للمساعدة.
من ناحية أخرى، قال يارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا
، إن 72 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في 74 هجوما على مرافق الرعاية الصحية حتى الآن في الصراع.