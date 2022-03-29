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الأمم المتحدة: ساعدنا قرابة 900 ألف شخص في أوكرانيا
الأمم المتحدة: ساعدنا قرابة 900 ألف شخص في أوكرانيا
قالت منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها ساعدت ما يقرب 900 ألف شخص في أوكرانيا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:42+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأكد ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنهم بحاجة إلى ممر آمن من قبل الأطراف "المتحاربة"، حسب وكالة "رويترز".وأشار ليرك إلى أنه طالب بوجود ممر آمن للمساعدة. من ناحية أخرى، قال يارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، إن 72 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في 74 هجوما على مرافق الرعاية الصحية حتى الآن في الصراع.
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أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة: ساعدنا قرابة 900 ألف شخص في أوكرانيا

09:42 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinovأثار القصف في مدينة ماريوبول، أوكرانيا 29 مارس 2022
أثار القصف في مدينة ماريوبول، أوكرانيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قالت منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها ساعدت ما يقرب 900 ألف شخص في أوكرانيا.
وأكد ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنهم بحاجة إلى ممر آمن من قبل الأطراف "المتحاربة"، حسب وكالة "رويترز".
وأشار ليرك إلى أنه طالب بوجود ممر آمن للمساعدة.
من ناحية أخرى، قال يارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، إن 72 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في 74 هجوما على مرافق الرعاية الصحية حتى الآن في الصراع.
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