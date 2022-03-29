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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/البنتاغون-أمريكا-على-اتصال-مع-القوات-الأوكرانية-في-بولندا-1060628121.html
البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا
البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:25+0000
2022-03-29T20:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان المقتضب الذي نقلته وكالة "رويترز"، لم يقدم المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، أي تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن طائرات إضافية، ومنها 10 من نوع "إف-18" وأكثر من 200 فرد، ستتجه إلى شرقي أوروبا، بما في ذلك ليتوانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إجلاء-أكثر-من-19-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد-1060625977.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا

20:25 GMT 29.03.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
CC0 / pixabay.com /
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها لا تدربها "بالمعنى التقليدي".
وبحسب البيان المقتضب الذي نقلته وكالة "رويترز"، لم يقدم المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، أي تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن طائرات إضافية، ومنها 10 من نوع "إف-18" وأكثر من 200 فرد، ستتجه إلى شرقي أوروبا، بما في ذلك ليتوانيا.
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إجلاء أكثر من 19 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال يوم واحد
19:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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