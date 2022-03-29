https://arabic.sputniknews.com/20220329/البنتاغون-أمريكا-على-اتصال-مع-القوات-الأوكرانية-في-بولندا-1060628121.html
البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا
البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:25+0000
2022-03-29T20:25+0000
2022-03-29T20:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان المقتضب الذي نقلته وكالة "رويترز"، لم يقدم المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، أي تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن طائرات إضافية، ومنها 10 من نوع "إف-18" وأكثر من 200 فرد، ستتجه إلى شرقي أوروبا، بما في ذلك ليتوانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إجلاء-أكثر-من-19-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-يوم-واحد-1060625977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: أمريكا "على اتصال" مع القوات الأوكرانية في بولندا
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا "على اتصال" بالقوات الأوكرانية أثناء تسليمها أسلحة لها، لكنها لا تدربها "بالمعنى التقليدي".
وبحسب البيان المقتضب الذي نقلته وكالة "رويترز"، لم يقدم المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، أي تفاصيل بشأن ما ينطوي عليه هذا التواصل بالضبط.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن طائرات إضافية، ومنها 10 من نوع "إف-18" وأكثر من 200 فرد، ستتجه إلى شرقي أوروبا، بما في ذلك ليتوانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي
، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.