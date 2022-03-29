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البنك الأفريقي للتنمية يدعم المغرب بمليار دولار لإنعاش اقتصاده
البنك الأفريقي للتنمية يدعم المغرب بمليار دولار لإنعاش اقتصاده
أعلن البنك الأفريقي للتنمية، تخصيص مليار دولار لمساعدة المغرب في تطبيق خطته لإنعاش الاقتصاد من تداعيات وباء فيروس كورونا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:01+0000
2022-03-29T19:02+0000
أخبار المغرب اليوم
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جاء ذلك في بيان باللغة الفرنسية نشره البنك الأفريقي للتنمية على موقع الرسمي، اليوم الثلاثاء.وقال البنك إنه سيقدم مليار دولار على مدى العامين المقبلين لدعم المملكة المغربية في تنفيذ خططها الاستراتيجية للنهوض الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والتعافي بعد وباء كورونا.وذكرت بيث دانفورد، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المسؤولة عن الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية أن هذه الخطوة تهدف للوقوف مع شريكنا الأول المغرب للتعافي بعد الوباء والجفاف واسع النطاق.وأوضحت أن هذا التمويل سوف يخصص لدعم قطاعات المياه والزراعة والاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية التحتية في البلاد.شهد اليومان الماضيان في العاصمة المغربية مناقشات بين الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، حول سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/بلينكن-يجتمع-مع-ولي-عهد-أبوظبي-في-المغرب-1060607375.html
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أخبار المغرب اليوم

البنك الأفريقي للتنمية يدعم المغرب بمليار دولار لإنعاش اقتصاده

19:01 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 19:02 GMT 29.03.2022)
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Uncredited
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أعلن البنك الأفريقي للتنمية، تخصيص مليار دولار لمساعدة المغرب في تطبيق خطته لإنعاش الاقتصاد من تداعيات وباء فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان باللغة الفرنسية نشره البنك الأفريقي للتنمية على موقع الرسمي، اليوم الثلاثاء.
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وقال البنك إنه سيقدم مليار دولار على مدى العامين المقبلين لدعم المملكة المغربية في تنفيذ خططها الاستراتيجية للنهوض الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والتعافي بعد وباء كورونا.
وذكرت بيث دانفورد، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المسؤولة عن الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية أن هذه الخطوة تهدف للوقوف مع شريكنا الأول المغرب للتعافي بعد الوباء والجفاف واسع النطاق.
وأوضحت أن هذا التمويل سوف يخصص لدعم قطاعات المياه والزراعة والاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية التحتية في البلاد.
شهد اليومان الماضيان في العاصمة المغربية مناقشات بين الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، حول سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.
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