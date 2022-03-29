https://arabic.sputniknews.com/20220329/البيت-الأبيض-لا-امتيازات-تنفيذية-لكوشنر-وإيفانكا-أمام-لجنة-6-يناير-1060628351.html
البيت الأبيض: لا امتيازات تنفيذية لكوشنر وإيفانكا أمام لجنة 6 يناير
البيت الأبيض: لا امتيازات تنفيذية لكوشنر وإيفانكا أمام لجنة 6 يناير
أعلن البيت الأبيض أنه لن يمنح امتيازا تنفيذيا لشهادة إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، أمام لجنة التحقيق في أحداث 6... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:35+0000
2022-03-29T20:35+0000
2022-03-29T20:35+0000
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا في تصريحات لمديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".وقالت المسؤولة في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن كان واضحا أن "الحماية الدستورية للامتياز التنفيذي لا ينبغي أن تستخدم في الحماية من الكونغرس أو المعلومات العامة بشأن الهجوم على الدستور نفسه".ويتوقع أن يمثل كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه في البيت الأبيض، أمام اللجنة التحقيقات يوم الخميس المقبل.كما طلبت اللجنة من زوجة كوشنر، إيفانكا ترامب المثول للإدلاء بشهادتها حول أحداث 6 يناير، حيث لفتت تقارير إلى أنها تواجدت مع والدها في البيت الأبيض في ذلك اليوم.يأتي ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021، حيث تغلب حشد مؤيد لترامب مؤقتا على ضباط إنفاذ القانون واقتحموا مبنى الكابيتول، وهاجموا الضباط ودمروا أجزاء من المبنى الشهير.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الغارديان-بايدن-يلعب-ضد-البيت-الأبيض-بتصريحاته-1060606395.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: لا امتيازات تنفيذية لكوشنر وإيفانكا أمام لجنة 6 يناير
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أعلن البيت الأبيض أنه لن يمنح امتيازا تنفيذيا لشهادة إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، أمام لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني، التي شهدت اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول.
جاء هذا في تصريحات لمديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت المسؤولة في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن كان واضحا أن "الحماية الدستورية للامتياز التنفيذي لا ينبغي أن تستخدم في الحماية من الكونغرس أو المعلومات العامة بشأن الهجوم على الدستور نفسه".
ويتوقع أن يمثل كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه في البيت الأبيض، أمام اللجنة التحقيقات
يوم الخميس المقبل.
كما طلبت اللجنة من زوجة كوشنر، إيفانكا ترامب المثول للإدلاء بشهادتها حول أحداث 6 يناير، حيث لفتت تقارير إلى أنها تواجدت مع والدها في البيت الأبيض في ذلك اليوم.
يأتي ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021، حيث تغلب حشد مؤيد لترامب مؤقتا على ضباط إنفاذ القانون واقتحموا مبنى الكابيتول، وهاجموا الضباط ودمروا أجزاء من المبنى الشهير.