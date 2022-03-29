https://arabic.sputniknews.com/20220329/التحالف-العربي-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-في-اليمن-لإنجاح-مشاورات-الرياض-1060629825.html

التحالف العربي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لإنجاح مشاورات الرياض

التحالف العربي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لإنجاح مشاورات الرياض

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات المقرر عقدها بالعاصمة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T21:17+0000

2022-03-29T21:17+0000

2022-03-29T21:17+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار السعودية اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله، اليوم الثلاثاء: "تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني".وتابع: "يأتي ذلك استجابة للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.ولفت إلى أن وقف العمليات يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي) صباح غد الأربعاء "دعما للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام لإنهاء الأزمة اليمنية".وأوضح تركي المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كل الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة".يذكر أن "أنصار الله" أعلنت قبل أيام مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة بين كل من "أنصار الله" والسعودية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ما-الجديد-الذي-تحمله-المشاورات-اليمنية--اليمنية-بالسعودية--وهل-يكتب-لها-النجاح--1060625132.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار السعودية اليوم