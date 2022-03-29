https://arabic.sputniknews.com/20220329/التدمير-الذاتي-لهيمنة-الدولار-بعد-حجب-الاحتياطيات-الروسية-1060606898.html
التدمير الذاتي لهيمنة الدولار بعد حجب الاحتياطيات الروسية
التدمير الذاتي لهيمنة الدولار بعد حجب الاحتياطيات الروسية
نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية أن الولايات المتحدة بدأت التدمير الذاتي للهيمنة العالمية على الدولار من خلال مصادرة احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي لروسيا... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:05+0000
2022-03-29T12:05+0000
2022-03-29T12:31+0000
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ووفقاً للكاتب الصحفي، رافائيل بوتش، فإن واشنطن أوضحت للعالم أجمع أنه يجب تأمين الأموال. فمن خلال اتخاذ إجراءات لتجميد الاحتياطيات الروسية، أرادت السلطات الأمريكية إظهار أنها تستطيع مصادرة أموال أي دولة لا ترضيها سياستها.ويرى بوتش أن مثل هذه الخطوة ستدفع روسيا والصين ودول البريكس الأخرى إلى البدء في البحث عن آليات واستخدام عملات أكثر أمانًا. ونظراً لما يحدث الآن، فإن ذلك قد بدأ يحدث بالفعل.في 24 مارس/ آذار، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة كانت تسمع حديثًا عن أن روسيا تحاول استخدام احتياطياتها من الذهب لدعم الروبل - بعبارة أخرى، بيع الذهب لشراء الروبل. لذلك، من الضروري إغلاق أي فرصة لروسيا لاستخدام الذهب لدعم عملتها.ورداً على ذلك، قال البنك المركزي الروسي إنه من المستحيل تجنب تجميد جزء من احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية بالدولار واليورو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
التدمير الذاتي لهيمنة الدولار بعد حجب الاحتياطيات الروسية
12:05 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية أن الولايات المتحدة بدأت التدمير الذاتي للهيمنة العالمية على الدولار من خلال مصادرة احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي لروسيا المخزنة في الغرب.
ووفقاً للكاتب الصحفي، رافائيل بوتش، فإن واشنطن أوضحت للعالم أجمع أنه يجب تأمين الأموال. فمن خلال اتخاذ إجراءات لتجميد الاحتياطيات الروسية، أرادت السلطات الأمريكية إظهار أنها تستطيع مصادرة أموال أي دولة لا ترضيها سياستها
.
ويرى بوتش أن مثل هذه الخطوة ستدفع روسيا والصين ودول البريكس الأخرى إلى البدء في البحث عن آليات واستخدام عملات أكثر أمانًا. ونظراً لما يحدث الآن، فإن ذلك قد بدأ يحدث بالفعل.
في 24 مارس/ آذار، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة كانت تسمع حديثًا عن أن روسيا تحاول استخدام احتياطياتها من الذهب لدعم الروبل - بعبارة أخرى، بيع الذهب لشراء الروبل. لذلك، من الضروري إغلاق أي فرصة لروسيا لاستخدام الذهب لدعم عملتها.
ورداً على ذلك، قال البنك المركزي الروسي إنه من المستحيل تجنب تجميد جزء من احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية بالدولار واليورو.