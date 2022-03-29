https://arabic.sputniknews.com/20220329/الجامعة-العربية-تطالب-بإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-وتوقف-النظام-العالمي-عن-الازدواجية-1060625430.html

الجامعة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوقف النظام العالمي عن الازدواجية

الجامعة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوقف النظام العالمي عن الازدواجية

قالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الذكرى 46 ليوم الأرض، إنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T18:50+0000

2022-03-29T18:50+0000

2022-03-29T18:50+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

جامعة الدول العربية

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ودعت الجامعة في بيان، المجتمع الدولي والنظام العالمي الدولي إلى أن يعمل بذات المعايير دون ازدواجية تغيب العدالة، وأن يطبق الميثاق وقواعد القانون الدولي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، عزم وإصرار دول وشعوب الأمة العربية على مواصلة دعمها وإسناد كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته بكل السبل والإمكانات، لتحقيق أهدافه واسترجاع حقوقه الوطنية الثابتة، على حد تعبير البيان.وقالت الجامعة إن يوم 30 مارس/ آذار هو رمز التشبث بالأرض والهوية والوطن الفلسطيني، وعنوان رفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني وهويته العربية الفلسطينية.وأشار البيان إلى أهمية التذكير بـ"ما قامت به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ذلك اليوم من عام 1976، من الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي القرى الفلسطينية لتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين في إطار مخطط تهويد الجليل".وأضاف أن ذلك أعقبه "هبة فلسطينية عارمة" في عموم المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية وفي أراضي عام 1948، رفضا للسياسات والقوانين العنصرية وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم القرى وتهجير الأهالي التي تمارسها إسرائيل منذ إنشائها على أراضي فلسطينيي 1948 وعلى "كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وقالت الجامعة العربية في بيانها: "في ذكرى هذه الهبة استعادة لقيمة رمزية هامة تذكر بكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله أمام احتلال غاشم لا يتورع في انتهاك حقوقه المشروعة، ولا عن ممارسة سياسات العنف والتطهير العرقي ضده، ولا يتوقف عن محاولات تهويد أرضه ومقدساته وطمس هويته العربية الفلسطينية، واعتقال أبناء شعبه وزجهم في السجون والمعتقلات في صورة من أشد صور الظلم والاضطهاد".

https://arabic.sputniknews.com/20220328/رئيس-وزراء-فلسطين-يندد-بـقمة-النقب-وهم-وسراب-ومكافأة-مجانية-لإسرائيل--1060555498.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية