https://arabic.sputniknews.com/20220329/الجزائر-تلغي-التباعد-الجسدي-بين-المصلين-المفروض-بسبب-كورونا-1060612205.html
الجزائر تلغي التباعد الجسدي بين المصلين المفروض بسبب كورونا
الجزائر تلغي التباعد الجسدي بين المصلين المفروض بسبب كورونا
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستلغي التباعد الجسدي بين المصلين. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:42+0000
2022-03-29T13:42+0000
2022-03-29T13:42+0000
الجزائر
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وحسب صحيفة النهار الجزائرية، أكد الوزير أنه سيتم إلغاء التباعد الجسدي الذي كان مفروضا من قبل، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا مثل الكمامات والتعقيم. ودعا الوزير المواطنين الجزائريين الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الوباء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر تلغي التباعد الجسدي بين المصلين المفروض بسبب كورونا
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قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستلغي التباعد الجسدي بين المصلين.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية
، أكد الوزير أنه سيتم إلغاء التباعد الجسدي الذي كان مفروضا من قبل، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا مثل الكمامات والتعقيم.
ودعا الوزير المواطنين الجزائريين الراغبين في أداء العمرة
إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الوباء.