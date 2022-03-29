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الجزائر تلغي التباعد الجسدي بين المصلين المفروض بسبب كورونا
الجزائر تلغي التباعد الجسدي بين المصلين المفروض بسبب كورونا
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستلغي التباعد الجسدي بين المصلين. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:42+0000
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الجزائر
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وحسب صحيفة النهار الجزائرية، أكد الوزير أنه سيتم إلغاء التباعد الجسدي الذي كان مفروضا من قبل، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا مثل الكمامات والتعقيم. ودعا الوزير المواطنين الجزائريين الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الوباء.
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الجزائر

الجزائر تلغي التباعد الجسدي بين المصلين المفروض بسبب كورونا

13:42 GMT 29.03.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAيُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستلغي التباعد الجسدي بين المصلين.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية، أكد الوزير أنه سيتم إلغاء التباعد الجسدي الذي كان مفروضا من قبل، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا مثل الكمامات والتعقيم.
ودعا الوزير المواطنين الجزائريين الراغبين في أداء العمرة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الوباء.
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