https://arabic.sputniknews.com/20220329/الحكم-بحبس-طبيب-الكركمين-عامين-وتغريمه-100-ألف-جنيه-1060614266.html
الحكم بحبس "طبيب الكركمين" عامين وتغريمه 100 ألف جنيه
الحكم بحبس "طبيب الكركمين" عامين وتغريمه 100 ألف جنيه
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما بحبس أحمد أبو النصر، الشهير إعلاميا بـ"طبيب الكركمين"، لمدة عامين مع الشغل، مع توقيع غرامة عليه 100... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:26+0000
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وذكرت المحكمة أن حكمها الصادر ضد أبو النصر اليوم "لانتحاله صفة طبيب، وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.كما عاقبت المحكمة، اليوم الثلاثاء، المتهم الثاني، عبد الونيس حسن محمد، بالسجن عاما مع الشغل، وتغريمه 1000 جنيه للتهم المسندة اليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن السجل الجنائي لأحمد أبو النصر "طبيب الكركمين" يحفل بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة ضده من محاكم الجنح لاتهامه فى قضايا نصب، ومنها صدور حكم من محكمة جنح الدقي الشهر الماضي بحبسه عامين ونصف وتغريمه 250 ألف جنيه، بعد إدانته في 7 تهم، من أبرزها تداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة المصرية بتداولها، وبيع سلع مجهولة المصدر، وانتحال صفة طبيب، وإدارة صيدلية ومستتشفى دول الحصول على ترخيص.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/الكركمين-يضع-فنانة-مصرية-في-أزمة-وبمرمى-الاتهامات-فيديو-1058958301.html
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الحكم بحبس "طبيب الكركمين" عامين وتغريمه 100 ألف جنيه
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أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما بحبس أحمد أبو النصر، الشهير إعلاميا بـ"طبيب الكركمين"، لمدة عامين مع الشغل، مع توقيع غرامة عليه 100 ألف جنيه.
وذكرت المحكمة أن حكمها الصادر ضد أبو النصر اليوم "لانتحاله صفة طبيب، وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم"
المصرية.
كما عاقبت المحكمة، اليوم الثلاثاء، المتهم الثاني، عبد الونيس حسن محمد، بالسجن عاما مع الشغل، وتغريمه 1000 جنيه للتهم المسندة اليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن السجل الجنائي لأحمد أبو النصر "طبيب الكركمين" يحفل بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة ضده من محاكم الجنح لاتهامه فى قضايا نصب، ومنها صدور حكم من محكمة جنح الدقي الشهر الماضي بحبسه عامين ونصف وتغريمه 250 ألف جنيه، بعد إدانته في 7 تهم، من أبرزها تداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة المصرية بتداولها، وبيع سلع مجهولة المصدر، وانتحال صفة طبيب، وإدارة صيدلية ومستتشفى دول الحصول على ترخيص.