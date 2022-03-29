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https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-الصينية-الاجتماع-الثلاثي-الموسع-بشأن-أفغانستان-ينعقد-هذا-الأسبوع-1060599242.html
الخارجية الصينية: الاجتماع الثلاثي الموسع بشأن أفغانستان ينعقد هذا الأسبوع
الخارجية الصينية: الاجتماع الثلاثي الموسع بشأن أفغانستان ينعقد هذا الأسبوع
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الثلاثي الموسع بشأن أفغانستان (روسيا، الصين، الولايات المتحدة وباكستان)،... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:19+0000
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بكين- سبوتنيك. وقال وين بين، في مؤتمر صحفي، "باتفاق جميع الأطراف، في إطار الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، الذي سيعقد، في الفترة من 30 إلى 31 آذار/مارس، في منطقة تونشي [مدينة هوانغشان] بمقاطعة أنهوي، سيشهد اجتماع آلية التشاور للترويكا الموسعة بشأن أفغانستان".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن اجتماع "الترويكا" الموسعة الدوري بشأن أفغانستان على مستوى الممثلين الخاصين، سينعقد على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان (روسيا، الصين، إيران، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان).وعقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في موسكو، بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي؛ فيما عقد الاجتماع الثاني بطهران، في 27 تشرين الأول/أكتوبر من ذات العام.
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الصين, باكستان, روسيا, العالم

الخارجية الصينية: الاجتماع الثلاثي الموسع بشأن أفغانستان ينعقد هذا الأسبوع

09:19 GMT 29.03.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الثلاثي الموسع بشأن أفغانستان (روسيا، الصين، الولايات المتحدة وباكستان)، يعقد هذا الأسبوع، على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان.
بكين- سبوتنيك. وقال وين بين، في مؤتمر صحفي، "باتفاق جميع الأطراف، في إطار الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، الذي سيعقد، في الفترة من 30 إلى 31 آذار/مارس، في منطقة تونشي [مدينة هوانغشان] بمقاطعة أنهوي، سيشهد اجتماع آلية التشاور للترويكا الموسعة بشأن أفغانستان".
ووفقا لمتحدث الخارجية الصينية، فإن المبعوثين الخاصين لروسيا والولايات المتحدة وباكستان لأفغانستان سيشاركون في المشاورات؛ وسيرأس الاجتماع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية لأفغانستان يوي شياو يونغ.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن اجتماع "الترويكا" الموسعة الدوري بشأن أفغانستان على مستوى الممثلين الخاصين، سينعقد على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان (روسيا، الصين، إيران، باكستان، طاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان).
وعقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في موسكو، بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي؛ فيما عقد الاجتماع الثاني بطهران، في 27 تشرين الأول/أكتوبر من ذات العام.
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