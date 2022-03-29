https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-الكويتية-إيران-ليست-طرفا-في-حقل-الدرة-لأنه-ملكية-خالصة-للسعودية-والكويت-1060610931.html

الخارجية الكويتية: إيران ليست طرفا في "حقل الدرة" لأنه ملكية خالصة للسعودية والكويت

الخارجية الكويتية: إيران ليست طرفا في "حقل الدرة" لأنه ملكية خالصة للسعودية والكويت

أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أن حقل غاز آرش/الدرة يعد ملكية خالصة للسعودية والكويت وأن إيران ليست طرفا فيه. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T13:50+0000

2022-03-29T13:50+0000

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وقال الصباح، إن "ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن حقل الدرة المقصود فيه مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث".وأكد الصباح، في بيان له، أن "إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص"، مشيرا إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.وقال وزير النفط الإيراني جواد اوجي عبر حسابه على "تويتر": "قمنا بعملية الاستكشاف والحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي في حقل آرش للغاز المشترك، وستبدأ قريبًا عملية الحفر في الحقل".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، السبت الماضي، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.وشدد زادة على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.ووصف زادة الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية في هذا الشأن بأنها غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران.وجدد زادة استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك ومواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة بشأن تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.واتفقت الكويت والسعودية يوم الاثنين، 21 مارس/ آذار الجاري، على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي.وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الصفقة تشمل الهندسة والتشغيل المشترك لحقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب (نحو 28.3 مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا، وسيتم تقسيم الغاز الناتج بالتساوي بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/إيران-تؤكد-حقها-في-الاستثمار-بحقل-آرش-المشترك-مع-الكويت-والسعودية--1060472329.html

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