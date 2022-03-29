https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-روسيا-تعرب-عن-امتنانها-لتركيا-على-جهود-الوساطة-وتنظيم-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1060613293.html
الخارجية: روسيا تعرب عن امتنانها لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم المفاوضات مع أوكرانيا
الخارجية: روسيا تعرب عن امتنانها لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم المفاوضات مع أوكرانيا
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن امتنان روسيا لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم مفاوضات مع أوكرانيا على... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:03+0000
2022-03-29T14:03+0000
2022-03-29T14:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، "نحن ممتنون حقا لتركيا لدورها في الوساطة وجهود الوساطة، التي تقدمها لإجراء محادثات روسية – أوكرانية، وتسوية الأوضاع بشكل عام".واستضافت تركيا، اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
الخارجية: روسيا تعرب عن امتنانها لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم المفاوضات مع أوكرانيا
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أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن امتنان روسيا لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم مفاوضات مع أوكرانيا على أراضيها.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، "نحن ممتنون حقا لتركيا لدورها في الوساطة وجهود الوساطة
، التي تقدمها لإجراء محادثات روسية – أوكرانية، وتسوية الأوضاع بشكل عام".
واستضافت تركيا، اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لبحث القضايا الخلافية
، وإيجاد مخرج للنزاع.
وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.