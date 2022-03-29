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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الخارجية-روسيا-تعرب-عن-امتنانها-لتركيا-على-جهود-الوساطة-وتنظيم-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1060613293.html
الخارجية: روسيا تعرب عن امتنانها لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم المفاوضات مع أوكرانيا
الخارجية: روسيا تعرب عن امتنانها لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم المفاوضات مع أوكرانيا
أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن امتنان روسيا لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم مفاوضات مع أوكرانيا على... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:03+0000
2022-03-29T14:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، "نحن ممتنون حقا لتركيا لدورها في الوساطة وجهود الوساطة، التي تقدمها لإجراء محادثات روسية – أوكرانية، وتسوية الأوضاع بشكل عام".واستضافت تركيا، اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

الخارجية: روسيا تعرب عن امتنانها لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم المفاوضات مع أوكرانيا

14:03 GMT 29.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير خارجية أوكرانيا ميكولا توتشيتسكي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
نائب وزير خارجية أوكرانيا ميكولا توتشيتسكي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . POOL
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أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، عن امتنان روسيا لتركيا على جهود الوساطة وتنظيم مفاوضات مع أوكرانيا على أراضيها.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، "نحن ممتنون حقا لتركيا لدورها في الوساطة وجهود الوساطة، التي تقدمها لإجراء محادثات روسية – أوكرانية، وتسوية الأوضاع بشكل عام".
واستضافت تركيا، اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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