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الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير للقوات الأوكرانية في ضواحي كييف
الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير للقوات الأوكرانية في ضواحي كييف
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير مستودع وقود كبير للقوات الأوكرانية في ضواحي كييف. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:24+0000
2022-03-29T07:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك.قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية دمرت مساء يوم الإثنين، قاعدة وقود كبيرة في منطقة ريفني بصواريخ كروز عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، والتي كانت تزود المعدات العسكرية الأوكرانية العاملة في ضواحي كييف بالوقود.واضاف "خلال الليل، دمر سلاح الجو 68 منشأة عسكرية لأوكرانيا".وأشار إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 123 مقاتلة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و738 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة و181 راجمة صواريخ و726 مدفعية ميدانية ومرابط هاون، بالإضافة إلى 1592 قطعة عسكرية".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير للقوات الأوكرانية في ضواحي كييف

07:24 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 29.03.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورقرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير مستودع وقود كبير للقوات الأوكرانية في ضواحي كييف.
موسكو- سبوتنيك.قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية دمرت مساء يوم الإثنين، قاعدة وقود كبيرة في منطقة ريفني بصواريخ كروز عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، والتي كانت تزود المعدات العسكرية الأوكرانية العاملة في ضواحي كييف بالوقود.

وقال الناطق: "مساء يوم 28 مارس، دمرت صواريخ كروز عالية الدقة أطلقت من الجو، قاعدة وقود كبيرة في منطقة قرية كليفان بمنطقة ريفني، كانت تزود المعدات العسكرية الأوكرانية بالوقود في ضواحي كييف".

واضاف "خلال الليل، دمر سلاح الجو 68 منشأة عسكرية لأوكرانيا".
وأشار إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 123 مقاتلة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و738 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة و181 راجمة صواريخ و726 مدفعية ميدانية ومرابط هاون، بالإضافة إلى 1592 قطعة عسكرية".
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