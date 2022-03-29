https://arabic.sputniknews.com/20220329/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-العقوبات-الغربية-لن-تؤثر-على-الجدول-الزمني-لبناء-محطة-الضبعة-النووية-1060600200.html
السفير الروسي لدى القاهرة: العقوبات الغربية لن تؤثر على الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة النووية
السفير الروسي لدى القاهرة: العقوبات الغربية لن تؤثر على الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة النووية
أكد السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو أن الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تقوم به شركة روساتوم في مصر، لم يتغير ويتم الالتزام به... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:29+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تمت الموافقة على جدول البناء في ديسمبر 2020 خلال اجتماع بين الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتم التقيد بهذا الجدول بدقة".وأضاف "ننطلق من حقيقة أنه على الرغم من أي عقوبات غربية، فإن بناء محطة الطاقة النووية، وهي منشأة مهمة للغاية لمصر، سيستمر ويكتمل في غضون الوقت المحدد بدقة".وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.
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السفير الروسي لدى القاهرة: العقوبات الغربية لن تؤثر على الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة النووية
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أكد السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو أن الجدول الزمني لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي تقوم به شركة روساتوم في مصر، لم يتغير ويتم الالتزام به بدقة، على الرغم من العقوبات الغربية ضد موسكو.
القاهرة- سبوتنيك. وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تمت الموافقة على جدول البناء
في ديسمبر 2020 خلال اجتماع بين الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتم التقيد بهذا الجدول بدقة".
وأضاف "ننطلق من حقيقة أنه على الرغم من أي عقوبات غربية، فإن بناء محطة الطاقة النووية، وهي منشأة مهمة للغاية لمصر، سيستمر ويكتمل في غضون الوقت المحدد بدقة".
وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية
؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.