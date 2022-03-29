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https://arabic.sputniknews.com/20220329/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-لا-تأثير-للعقوبات-على-مشروع-المنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس-1060600911.html
السفير الروسي لدى القاهرة: لا تأثير للعقوبات على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
السفير الروسي لدى القاهرة: لا تأثير للعقوبات على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
قال السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو إن العقوبات الغربية لم يكن لها تأثير كبير على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:44+0000
2022-03-29T09:44+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأكد السفير، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه كما لم تؤثر العقوبات على بناء محطة الضبعة النووية في مصر "الأمر نفسه ينطبق على مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".وفي يوليو/ تموز 2021 وافقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية خلال مفاوضات مع الجانب المصري، على نص البروتوكول الخاص بالتعديلات على الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير شروط لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس.وتمت الموافقة على وضع خارطة طريق للإجراءات المشتركة للطرفين لإطلاق المنطقة الصناعية الروسية، وناقشت الوزارة الروسية مع الشركات قائمة بأنواع المنتجات التي قد تتمكن من الوصول إلى السوق المحلي في مصر.
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السفير الروسي لدى القاهرة: لا تأثير للعقوبات على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

09:44 GMT 29.03.2022
© REUTERS / HANDOUTتواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة
تواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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قال السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو إن العقوبات الغربية لم يكن لها تأثير كبير على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
القاهرة- سبوتنيك. وأكد السفير، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه كما لم تؤثر العقوبات على بناء محطة الضبعة النووية في مصر "الأمر نفسه ينطبق على مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وتابع "ننطلق من حقيقة أن إنشاء منشآت إنتاج روسية في مصر سيكون مفيدًا للجانبين، بما في ذلك المساعدة في توفير وظائف إضافية لمصر وإنشاء مرافق إنتاج جديدة هنا".
وفي يوليو/ تموز 2021 وافقت وزارة الصناعة والتجارة الروسية خلال مفاوضات مع الجانب المصري، على نص البروتوكول الخاص بالتعديلات على الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير شروط لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس.
وتمت الموافقة على وضع خارطة طريق للإجراءات المشتركة للطرفين لإطلاق المنطقة الصناعية الروسية، وناقشت الوزارة الروسية مع الشركات قائمة بأنواع المنتجات التي قد تتمكن من الوصول إلى السوق المحلي في مصر.
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