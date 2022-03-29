https://arabic.sputniknews.com/20220329/السودان-تجمع-المهنيين-يدعو-إلى-مليونية-31-مارس-لإسقاط-الحكومة-الانتقالية-1060604042.html
السودان... تجمع المهنيين يدعو إلى مليونية 31 مارس لإسقاط الحكومة الانتقالية
السودان... تجمع المهنيين يدعو إلى مليونية 31 مارس لإسقاط الحكومة الانتقالية
أطلق تجمع المهنيين في السودان، اليوم الثلاثاء، دعواته للخروج في مليونة 31 مارس/ آذار الجاري. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:42+0000
2022-03-29T10:42+0000
2022-03-29T10:42+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب موقع الانتباهة السودانية، فقد شدد التجمع على انخراط "الثوار" في المليونية بعد غد الخميس. ويطالب التجمع بإسقاط الحكومة الانتقالية وتسليم السلطة لحكومة مدنية.يشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان. ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.غير أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان... تجمع المهنيين يدعو إلى مليونية 31 مارس لإسقاط الحكومة الانتقالية
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أطلق تجمع المهنيين في السودان، اليوم الثلاثاء، دعواته للخروج في مليونة 31 مارس/ آذار الجاري.
وحسب موقع الانتباهة السودانية،
فقد شدد التجمع على انخراط "الثوار" في المليونية بعد غد الخميس.
ويطالب التجمع بإسقاط الحكومة الانتقالية وتسليم السلطة لحكومة مدنية.
يشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي
، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان. ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
غير أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.