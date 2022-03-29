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السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي في القاهرة... فيديو
السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي في القاهرة... فيديو
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في القاهرة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:34+0000
2022-03-29T11:34+0000
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وجاء اللقاء بعدما أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس، نجوى هيبة، في تصريحات مع "سبوتنيك"، أن "المنفي وصل القاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية"، مؤكدةً أنهما "سيعقدان اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن

السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي في القاهرة... فيديو

11:34 GMT 29.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / POOL
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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في القاهرة، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.
وجاء اللقاء بعدما أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس، نجوى هيبة، في تصريحات مع "سبوتنيك"، أن "المنفي وصل القاهرة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية"، مؤكدةً أنهما "سيعقدان اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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