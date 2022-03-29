https://arabic.sputniknews.com/20220329/الشرطة-الإسرائيلية-ترفع-حالة-التأهب-إلى-أعلى-مستوى-بعد-مقتل-5-مواطنين-1060628490.html
الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين
الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين
رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين في حادث إطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:41+0000
2022-03-29T20:41+0000
2022-03-29T20:41+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، قرر رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى أعلى مستوى، وذلك للمرة لأولى منذ عملية "حارس الأسوار"، والتي اندلعت في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو/ أيار 2011.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن يعقوب شبتاي قرر استدعاء آلاف القوات الشرطية من أجل تعزيز وتأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة في تل أبيب.ومن جهته، قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تعزيز قوات عسكرية لفرقة الضفة الغربية، وذلك كله على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار، مساء اليوم.وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص قتلى.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدت في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين
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رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد مقتل 5 مواطنين في حادث إطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، قرر رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى أعلى مستوى، وذلك للمرة لأولى منذ عملية "حارس الأسوار"، والتي اندلعت في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو/ أيار 2011.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن يعقوب شبتاي قرر استدعاء آلاف القوات الشرطية من أجل تعزيز وتأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة في تل أبيب.
ومن جهته، قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تعزيز قوات عسكرية لفرقة الضفة الغربية، وذلك كله على خلفية مقتل 5 إسرائيليين في حادث إطلاق نار
، مساء اليوم.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران
في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفع إلى 5 أشخاص قتلى.
وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين
قد تواجدت في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.