https://arabic.sputniknews.com/20220329/الصحة-المصرية--انخفاض-معدلات-التردد-والحجز-بالمستشفيات-بنسبة-50-خلال-الأسبوع-الماضي-1060608036.html
الصحة المصرية: انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي
الصحة المصرية: انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، في مصر، إن معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسبة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:19+0000
2022-03-29T12:19+0000
2022-03-29T12:19+0000
مصر
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وزارة الصحة المصرية
فيروس كورونا
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وأوضح الوزير خلال اجتماعه الأسبوعي مع مساعدي الوزير والقيادات بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، أمس الإثنين، أن "التقارير التي تتضمن المعدلات الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، أكدت انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي".وأضاف الوزير أنه تم رصد كذلك "انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري".وأكد القائم بأعمال وزير الصحة أن "الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ".ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار إن "الوزير تابع نتائج فحص الإنفلونزا، وكورونا المستجد في برنامج الترصد للأمراض التنفسية الحادة، (...) واطلع على توزيع تصنيف التسلسل الجيني لحالات تحورات فيروس كورونا، بما يساهم في معرفة التحورات بشكل استباقي من خلال مراكز الترصد الـ25 الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية".وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن "الوزير أكد توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات، عقب اطلاعه على التقارير الخاصة بالمستشفيات والمنشآت الصحية".
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا
الصحة المصرية: انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي
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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، في مصر، إن معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه الأسبوعي مع مساعدي الوزير والقيادات بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، أمس الإثنين، أن "التقارير التي تتضمن المعدلات الخاصة
بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، أكدت انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف الوزير أنه تم رصد كذلك "انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري".
وأكد القائم بأعمال وزير الصحة أن "الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ".
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار إن "الوزير تابع نتائج فحص الإنفلونزا، وكورونا المستجد في برنامج الترصد للأمراض التنفسية الحادة، (...) واطلع على توزيع تصنيف التسلسل الجيني لحالات تحورات فيروس كورونا
، بما يساهم في معرفة التحورات بشكل استباقي من خلال مراكز الترصد الـ25 الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية".
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن "الوزير أكد توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات، عقب اطلاعه على التقارير الخاصة بالمستشفيات والمنشآت الصحية".