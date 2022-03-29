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العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" بكركوك
العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" بكركوك
أعلنت السلطات العراقية، تفاصيل الضربة التي استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في كركوك. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:47+0000
2022-03-29T17:47+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن صقور الجو الأبطال انقضوا بواسطة طائرات "F_16" العراقية على مفرزة إرهابية في كركوك وحولوها إلى أشلاء في وادي شاي.وذكر البيان أن هذه الضربة تم تنفيذها وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.وأشار البيان إلى أن هذه "المفرزة الإرهابية" هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.واختتم البيان بعبارة: "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجوا من الضربات القاصمة أينما كانوا".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/كردستان-العراق-يكشف-الهدف-الذي-قصفه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-1060598181.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" بكركوك

17:47 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedقوات عراقية
قوات عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت السلطات العراقية، تفاصيل الضربة التي استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في كركوك.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
كردستان العراق يكشف الهدف الذي قصفه الحرس الثوري الإيراني في أربيل
08:51 GMT
وقال البيان إن صقور الجو الأبطال انقضوا بواسطة طائرات "F_16" العراقية على مفرزة إرهابية في كركوك وحولوها إلى أشلاء في وادي شاي.
وذكر البيان أن هذه الضربة تم تنفيذها وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن هذه "المفرزة الإرهابية" هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.
واختتم البيان بعبارة: "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجوا من الضربات القاصمة أينما كانوا".
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