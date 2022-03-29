https://arabic.sputniknews.com/20220329/العراق-يعلن-تفاصيل-ضربة-جوية-لأوكار-داعش-بكركوك-1060623880.html
العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" بكركوك
العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" بكركوك
أعلنت السلطات العراقية، تفاصيل الضربة التي استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في كركوك. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:47+0000
2022-03-29T17:47+0000
2022-03-29T17:47+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101484/78/1014847818_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_9cd81dbd1aabdca95bd39bf05666c754.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن صقور الجو الأبطال انقضوا بواسطة طائرات "F_16" العراقية على مفرزة إرهابية في كركوك وحولوها إلى أشلاء في وادي شاي.وذكر البيان أن هذه الضربة تم تنفيذها وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.وأشار البيان إلى أن هذه "المفرزة الإرهابية" هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.واختتم البيان بعبارة: "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجوا من الضربات القاصمة أينما كانوا".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/كردستان-العراق-يكشف-الهدف-الذي-قصفه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-1060598181.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101484/78/1014847818_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b52687a13f0b891a5009576aa471cb14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" بكركوك
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، تفاصيل الضربة التي استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في كركوك.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إن صقور الجو الأبطال انقضوا بواسطة طائرات "F_16" العراقية على مفرزة إرهابية في كركوك وحولوها إلى أشلاء في وادي شاي.
وذكر البيان أن هذه الضربة تم تنفيذها وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن هذه "المفرزة الإرهابية" هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.
واختتم البيان بعبارة: "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجوا من الضربات القاصمة أينما كانوا".