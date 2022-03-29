https://arabic.sputniknews.com/20220329/القوات-الروسية-الخاصة-تلقي-القبض-على-متورطين-بتعذيب-الجنود-الروس-الأسرى-في-أوكرانيا-1060614122.html

القوات الروسية الخاصة تلقي القبض على متورطين بتعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا

القوات الروسية الخاصة تلقي القبض على متورطين بتعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا

ألقت القوات الروسية الخاصة، القبض على القوميين الأوكرانيين المتورطين في تعذيب الجنود الروس الأسرى، بعد انتشار مقاطيع فيديو تظهر قيام متطرفين بتعذيب الجنود... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T14:26+0000

2022-03-29T14:26+0000

2022-03-29T14:26+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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قال فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية: "الأديان التقليدية العالمية ضد إيديولوجية النازية والفاشية في القرن الحادي والعشرين".ووفقا لشامانوف، فإن المتطرفين الذين عذبوا الأسرى لم يفرحوا طويلا.وظهر مقطع فيديو نشر على الانترنت، يظهر القوميين الأوكرانيين وهم يعاملون بوحشية الجنود الروس الأسرى في إحدى القواعد القومية بالقرب من خاركوف، الأمر الذي تسبب بموجة غضب عارم.وبدورها، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن جميع المتورطين في تعذيب الأسرى سيتحملون مسؤولية جسيمة. أوعز رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، بإثبات جميع ملابسات الحادث وجمع الأدلة. كما دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الحادث.وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html

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