https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-طارئا-غدا-الأربعاء-1060630207.html

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا غدا الأربعاء

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا غدا الأربعاء

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" ستجتمع غدا، على خلفية مقتل 5 مواطنين في حادث... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T21:44+0000

2022-03-29T21:44+0000

2022-03-29T21:44+0000

العالم العربي

إسرائيل

نفتالي بينيت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665877_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52d5fc70d8a62929c29eb32b4c0ed58f.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع، ظهر غدا الأربعاء، لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد واقعة مقتل 5 مواطنين في حادث إطلاق نار، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء في البلاد قد أجرى مشاورات مكثفة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.ولم يكتف بينيت بالاجتماع مع هؤلاء فحسب، بل اجتمع مع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، ورئيس جهاز الشرطة ومصادر أمنية وشرطية وعسكرية في البلاد.وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص قتلى.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وذلك للمرة لأولى منذ عملية "حارس الأسوار"، والتي اندلعت في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو/ أيار 2011.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, إسرائيل, نفتالي بينيت