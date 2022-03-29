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"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا غدا الأربعاء
"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا غدا الأربعاء
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" ستجتمع غدا، على خلفية مقتل 5 مواطنين في حادث... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:44+0000
2022-03-29T21:44+0000
العالم العربي
إسرائيل
نفتالي بينيت
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع، ظهر غدا الأربعاء، لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد واقعة مقتل 5 مواطنين في حادث إطلاق نار، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء في البلاد قد أجرى مشاورات مكثفة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.ولم يكتف بينيت بالاجتماع مع هؤلاء فحسب، بل اجتمع مع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، ورئيس جهاز الشرطة ومصادر أمنية وشرطية وعسكرية في البلاد.وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص قتلى.وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وذلك للمرة لأولى منذ عملية "حارس الأسوار"، والتي اندلعت في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو/ أيار 2011.
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, نفتالي بينيت

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا غدا الأربعاء

21:44 GMT 29.03.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" ستجتمع غدا، على خلفية مقتل 5 مواطنين في حادث إطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع، ظهر غدا الأربعاء، لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد واقعة مقتل 5 مواطنين في حادث إطلاق نار، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء في البلاد قد أجرى مشاورات مكثفة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.
ولم يكتف بينيت بالاجتماع مع هؤلاء فحسب، بل اجتمع مع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، ورئيس جهاز الشرطة ومصادر أمنية وشرطية وعسكرية في البلاد.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، قد ذكرت أنه قتل 5 أشخاص في مناطق مختلفة من تل أبيب، خاصة في رمات غان وبني باراك.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية أن شخصا يقود دراجة نارية قد أطلق النيران في أكثر من مكان في منطقة رمات غان، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، ارتفعوا إلى 5 أشخاص قتلى.
وأوضحت القناة العبرية الـ 14، أن قوات غفيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، في وقت طالبت الشرطة المواطنين عدم التواجد أو الذهاب إلى مقار الحادث، سواء في بني باراك أو رمات غان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم تحييد أحد "الإرهابيين"، في وقت تقوم الشرطة بعملية مسح لمكان الحادث، في ظل وجود احتمال للمزيد من التهديدات.
ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وذلك للمرة لأولى منذ عملية "حارس الأسوار"، والتي اندلعت في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو/ أيار 2011.
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