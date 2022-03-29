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الكعبي: الإمارات تواصل دورها في رسم سياسات العالم بقطاع النفط
الكعبي: الإمارات تواصل دورها في رسم سياسات العالم بقطاع النفط
قال أحمد الكعبي، محافظ الإمارات، لدى منظمة "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل دورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:31+0000
2022-03-29T09:31+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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واعتبر الكعبي أن بلاده عضو فاعل في منظمة "أوبك" وتلعب دورا مهما في استقرار أسواق النفط، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.وأشار الكعبي إلى أن الإمارات تواصل دورها في رسم سياسات العالم بقطاع النفط.وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية ويجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل.وشدد المزروعي على أن بلاده جزء من "أوبك+"، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، مشيرا في ذلك المسار إلى أنه لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج "أوبك+"، ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم، بحسب ما نشر موقع "العين" الإماراتي.وأكد سهيل المزروعي أن أمن إمدادات الطاقة يشكل أولوية، وجميع شركاء "أوبك+" يحاولون الحفاظ على النظام وتوفير الموارد في السوق.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الكعبي: الإمارات تواصل دورها في رسم سياسات العالم بقطاع النفط

09:31 GMT 29.03.2022
© REUTERS / Andrew Kellyرطوابير لتعبئة البنزين في نيويورك، الولايات المتحدة 7 مارس 2022
رطوابير لتعبئة البنزين في نيويورك، الولايات المتحدة 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
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قال أحمد الكعبي، محافظ الإمارات، لدى منظمة "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل دورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط.
واعتبر الكعبي أن بلاده عضو فاعل في منظمة "أوبك" وتلعب دورا مهما في استقرار أسواق النفط، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأشار الكعبي إلى أن الإمارات تواصل دورها في رسم سياسات العالم بقطاع النفط.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية ويجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل.
وشدد المزروعي على أن بلاده جزء من "أوبك+"، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، مشيرا في ذلك المسار إلى أنه لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج "أوبك+"، ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم، بحسب ما نشر موقع "العين" الإماراتي.
وأكد سهيل المزروعي أن أمن إمدادات الطاقة يشكل أولوية، وجميع شركاء "أوبك+" يحاولون الحفاظ على النظام وتوفير الموارد في السوق.
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