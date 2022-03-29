https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكونغو-متمردون-يسقطون-مروحية-تابعة-للأمم-المتحدة-1060620911.html
الكونغو... متمردون يسقطون مروحية تابعة للأمم المتحدة
الكونغو... متمردون يسقطون مروحية تابعة للأمم المتحدة
أعلن الجيش الكونغولي، اليوم الثلاثاء، أن متمردين من حركة "23 إم" أسقطوا طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في شرق البلاد. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T16:31+0000
2022-03-29T16:31+0000
2022-03-29T16:31+0000
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وحسب "رويترز"، قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان، إنه كان على متنها 8 أشخاص على الأقل.وأوضح أنه تم إسقاط الطائرة الهليكوبتر في منطقة يسيطر عليها المتمردون، أثناء قيامها بمهمة لتتبع تحركات السكان المدنيين.وأضاف أن الجيش يعمل على العثور على الطائرة وعلى أي ناجين محتملين.وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها فقدت الاتصال بالطائرة في منطقة يشن فيها المتمردون هجوما.وكانت حركة "إم 23"، التي طُردت من الكونغو بعد تمرد في عامي 2012 و2013، قد هاجمت موقعين للجيش بالقرب من الحدود مع أوغندا ورواندا أمس الاثنين واستمر القتال حتى اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20200110/الأمم-المتحدة-أعمال-قتل-في-الكونغو-ربما-ترقى-لمستوى-الجرائم-ضد-الإنسانية-1044011604.html
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الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الكونغو... متمردون يسقطون مروحية تابعة للأمم المتحدة
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أعلن الجيش الكونغولي، اليوم الثلاثاء، أن متمردين من حركة "23 إم" أسقطوا طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في شرق البلاد.
وحسب "رويترز"
، قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان، إنه كان على متنها 8 أشخاص على الأقل.
وأوضح أنه تم إسقاط الطائرة الهليكوبتر في منطقة يسيطر عليها المتمردون، أثناء قيامها بمهمة لتتبع تحركات السكان المدنيين.
وأضاف أن الجيش يعمل على العثور على الطائرة وعلى أي ناجين محتملين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها فقدت الاتصال بالطائرة في منطقة يشن فيها المتمردون هجوما.
وكانت حركة "إم 23"، التي طُردت من الكونغو
بعد تمرد في عامي 2012 و2013، قد هاجمت موقعين للجيش بالقرب من الحدود مع أوغندا ورواندا أمس الاثنين واستمر القتال حتى اليوم.