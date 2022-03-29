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الكويت: حقل الدرة موضوع ثلاثي مع السعودية وإيران
الكويت: حقل الدرة موضوع ثلاثي مع السعودية وإيران
قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إن حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:34+0000
2022-03-29T10:34+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأكد الصباح، أن هناك هواجس كويتية وخليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني "ونتمنى أن يتم مراعاتها"، حسب وكالة "رويترز".وتابع الوزير أن هذه الهواجس "ننقلها بشكل واضح إلى المعنيين بإتمام الملف".ومن جانبه صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي يزور الكويت حاليا، إن "من مصلحتنا جميعا أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضا".
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أخبار الكويت اليوم

الكويت: حقل الدرة موضوع ثلاثي مع السعودية وإيران

10:34 GMT 29.03.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إن حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران.
وأكد الصباح، أن هناك هواجس كويتية وخليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني "ونتمنى أن يتم مراعاتها"، حسب وكالة "رويترز".
وتابع الوزير أن هذه الهواجس "ننقلها بشكل واضح إلى المعنيين بإتمام الملف".
ومن جانبه صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الذي يزور الكويت حاليا، إن "من مصلحتنا جميعا أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضا".
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