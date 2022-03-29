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الكويت... 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الحكومة
الكويت... 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الحكومة
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بعد استجوابه، اليوم الثلاثاء. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:42+0000
2022-03-29T17:42+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، دار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الحكومة-الكويتية-تدعو-لجلسة-سرية-للبرلمان-بسبب-أزمة-أوكرانيا-1059519243.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت... 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الحكومة

17:42 GMT 29.03.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بعد استجوابه، اليوم الثلاثاء.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، دار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
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وأضاف الغانم أن تصويت البرلمان على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سيكون في الـ 6 من أبريل / نيسان المقبل.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
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