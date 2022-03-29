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المغرب يتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه
المغرب يتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه
تأهل المغرب، اليوم الثلاثاء، لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن تغلب على الكونغو الديمقراطية 4-1. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T22:06+0000
2022-03-29T22:06+0000
أخبار المغرب اليوم
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وسجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وبذلك فاز المغرب 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد أسود الأطلس لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والثانية تواليا بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.
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أخبار المغرب اليوم

المغرب يتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه

22:06 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKIمنتخب المغرب
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Khaled DESOUKI
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تأهل المغرب، اليوم الثلاثاء، لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن تغلب على الكونغو الديمقراطية 4-1.
وسجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وبذلك فاز المغرب 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد أسود الأطلس لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والثانية تواليا بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.
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