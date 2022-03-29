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المفوضية الأوروبية ترفض إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
المفوضية الأوروبية ترفض إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
رفضت المفوضية الأوروبية ترفض إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وفقًا لتغريدة من المفوضة الأوروبية الطاقة كادري سيمسون. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T16:09+0000
2022-03-29T16:09+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت المسؤولة الإستونية "رفض وزراء الطاقة في مجموعة السبع والمفوضية الأوروبية طلب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بدفع إمدادات الغاز بالروبل. لذلك، اتفق شركاء مجموعة السبعة على حث الشركات الموجودة في بلدانهم على عدم الموافقة على تلك المتطلبات".وأعلن وزير الطاقة الألماني، بيتر ألتماير، أمس الاثنين، أن دول مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بعملة الروبل.وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، وهي دول العقوبات.وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لا سيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الطاقة-الألماني-دول-مجموعة-السبع-ترفض-دفع-ثمن-موارد-الطاقة-الروسية-بالروبل-1060568430.html
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العالم, اقتصاد

المفوضية الأوروبية ترفض إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

16:09 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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رفضت المفوضية الأوروبية ترفض إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وفقًا لتغريدة من المفوضة الأوروبية الطاقة كادري سيمسون.
وقالت المسؤولة الإستونية "رفض وزراء الطاقة في مجموعة السبع والمفوضية الأوروبية طلب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بدفع إمدادات الغاز بالروبل. لذلك، اتفق شركاء مجموعة السبعة على حث الشركات الموجودة في بلدانهم على عدم الموافقة على تلك المتطلبات".
وأعلن وزير الطاقة الألماني، بيتر ألتماير، أمس الاثنين، أن دول مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بعملة الروبل.
وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.
ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، وهي دول العقوبات.
وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لا سيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.
رئيس مكتب المستشارية الألمانية بيتر ألتماير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
وزير الطاقة الألماني: مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل
أمس, 12:34 GMT
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