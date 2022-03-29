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الملك سلمان وولي عهده يطلعان على "الاعتداءات التخريبية" التي ارتكبتها "أنصار الله" في السعودية
الملك سلمان وولي عهده يطلعان على "الاعتداءات التخريبية" التي ارتكبتها "أنصار الله" في السعودية
ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:32+0000
2022-03-29T12:32+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، اطلّع المجلس على "تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات".وأكد المجلس أن "الاعتداءات التخريبية تهديد للأمن الإقليمي والدولي، وتجريما للقوانين والقرارات الدولية، وتعكس تعنت المليشيا ورفضها للحل السياسي"، مجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.ونوه مجلس الوزراء السعودي، بجهود "تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأعلنت جماعة أنصار الله الأسبوع الماضي، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الملك سلمان وولي عهده يطلعان على "الاعتداءات التخريبية" التي ارتكبتها "أنصار الله" في السعودية

12:32 GMT 29.03.2022
© REUTERS / HANDOUT العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وخلفة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وخلفة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، اطلّع المجلس على "تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات".
وأكد المجلس أن "الاعتداءات التخريبية تهديد للأمن الإقليمي والدولي، وتجريما للقوانين والقرارات الدولية، وتعكس تعنت المليشيا ورفضها للحل السياسي"، مجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
ونوه مجلس الوزراء السعودي، بجهود "تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأعلنت جماعة أنصار الله الأسبوع الماضي، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، ضمن عملية هجومية أسمتها "كسر الحصار الثالثة"، بررتها بأنها تأتي "ردا على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.
وبالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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