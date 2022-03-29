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المنفي يبحث مع السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا
المنفي يبحث مع السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا
استعرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:37+0000
2022-03-29T13:37+0000
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وبحسب بيان للمجلس، التقى المنفي والسيسي صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة، واستعرض اللقاء "تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحسب البيان "بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".وأشار المنفي إلى "جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا".ونقل البيان عن الرئيس المصري إشادته "بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة".ولفت البيان إلى أن السيسي "جدد التأكيد على دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولاً للاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن

المنفي يبحث مع السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا

13:37 GMT 29.03.2022
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب بيان للمجلس، التقى المنفي والسيسي صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة، واستعرض اللقاء "تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحسب البيان "بعمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
وأشار المنفي إلى "جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا".
ونقل البيان عن الرئيس المصري إشادته "بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة".
ولفت البيان إلى أن السيسي "جدد التأكيد على دعم مصر الكامل للحل السياسي للأزمة الليبية، وصولاً للاستقرار لإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار دستوري توافقي، ويشارك فيها جميع الليبيين".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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