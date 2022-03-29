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اليابان تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا
اليابان تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، اعتبارا من 5 أبريل، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة، على خلفية الأزمة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T01:42+0000
2022-03-29T01:42+0000
أخبار أوكرانيا
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طوكيو - سبوتنيك. وقال الوزير كويتشي هاغيودا، "تماشيا مع قرار الحكومة، اعتبارا من 5 أبريل، تم فرض حظر على تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة والمجوهرات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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أخبار أوكرانيا, اليابان

اليابان تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا

01:42 GMT 29.03.2022
© Photo / Tunisian Ministry of Environmentحاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس
حاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / Tunisian Ministry of Environment
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، اعتبارا من 5 أبريل، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
طوكيو - سبوتنيك. وقال الوزير كويتشي هاغيودا، "تماشيا مع قرار الحكومة، اعتبارا من 5 أبريل، تم فرض حظر على تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة والمجوهرات.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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