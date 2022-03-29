https://arabic.sputniknews.com/20220329/اليابان-تحظر-رسميا-تصدير-الذهب-إلى-روسيا-1060605270.html
اليابان تحظر رسميا تصدير الذهب إلى روسيا
اليابان تحظر رسميا تصدير الذهب إلى روسيا
قررت اليابان حظر تصدير الذهب إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل/ نيسان المقبل. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:29+0000
2022-03-29T11:29+0000
2022-03-29T11:29+0000
روسيا
اليابان
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وحسب بيان نشرته رويترز قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء إنها ستحظر شحنات الذهب إلى روسيا ردا على "عدوانها على أوكرانيا".ويعكس الحظر المفروض على شحنات المعادن النفيسة إلى روسيا قرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، الذي وعد به في اجتماع الأسبوع الماضي لقادة الدول المتقدمة في مجموعة السبعة.وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت في بيان الجمعة الماضية، أن طوكيوستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/اليابان-تحتج-على-روسيا-بسبب-موقفها-الأخير-من-معاهدة-السلام-مع-طوكيو-1060288170.html
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روسيا, اليابان
اليابان تحظر رسميا تصدير الذهب إلى روسيا
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قررت اليابان حظر تصدير الذهب إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل/ نيسان المقبل.
وحسب بيان نشرته رويترز قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء إنها ستحظر شحنات الذهب إلى روسيا
ردا على "عدوانها على أوكرانيا".
ويعكس الحظر المفروض على شحنات المعادن النفيسة إلى روسيا قرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، الذي وعد به في اجتماع الأسبوع الماضي لقادة الدول المتقدمة في مجموعة السبعة.
ويتضمن قرار وزارة المالية اليابانية مع الذهب السيارات الفاخرة والمجوهرات ومستحضرات التجميل والمشروبات الكحولية.
وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت في بيان الجمعة
الماضية، أن طوكيوستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤخرا إن اليابان ستتخذ خطوات لحرمان روسيا من وضع البلد الأكثر تفضيلا من الناحية التجارية، فضلا عن حرمانها من مراوغة العقوبات المالية عبر استخدام أصول رقمية.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو
من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.