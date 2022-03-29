https://arabic.sputniknews.com/20220329/اليابان-تحظر-رسميا-تصدير-الذهب-إلى-روسيا-1060605270.html

اليابان تحظر رسميا تصدير الذهب إلى روسيا

اليابان تحظر رسميا تصدير الذهب إلى روسيا

قررت اليابان حظر تصدير الذهب إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل/ نيسان المقبل. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:29+0000

2022-03-29T11:29+0000

2022-03-29T11:29+0000

روسيا

اليابان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102232/67/1022326779_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_157383429329b3b34bfae11da3b2c98d.jpg

وحسب بيان نشرته رويترز قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء إنها ستحظر شحنات الذهب إلى روسيا ردا على "عدوانها على أوكرانيا".ويعكس الحظر المفروض على شحنات المعادن النفيسة إلى روسيا قرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، الذي وعد به في اجتماع الأسبوع الماضي لقادة الدول المتقدمة في مجموعة السبعة.وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت في بيان الجمعة الماضية، أن طوكيوستجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا، وستحظر الصادرات إلى 81 منظمة روسية.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/اليابان-تحتج-على-روسيا-بسبب-موقفها-الأخير-من-معاهدة-السلام-مع-طوكيو-1060288170.html

اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, اليابان