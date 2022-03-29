عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/اليابان-تطالب-الشركات-بعدم-الموافقة-على-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1060591838.html
اليابان تطالب الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
اليابان تطالب الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم مطالبة الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، في حالة تلقي الطلبات. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T03:24+0000
2022-03-29T04:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اليابان
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050341066_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_029ff465a81516a220792c1d6aa12cd4.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين: "حتى الآن، لا توجد إخطارات بأن العقود الحالية مع الشركات اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستندرج تحت شرط التحويل إلى روبل. ومع ذلك، إذا تم تلقي هذه الطلبات، فإن الحكومة اليابانية تود مطالبة الشركات بعدم الموافقة لمثل هذه الاشتراطات".وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، اعتبارا من 5 أبريل، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، حيث قدمت له احتجاجا على قرار موسكو الانسحاب من محادثات السلام مع طوكيو.ووفقا لوكالة أنباء كيودو، فإن نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري هو من سلَم الاحتجاج إلى السفير الروسي.إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياسي، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.بالمقابل، وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بوقت سابق، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر الكوريل.وزارة الخارجية الروسية أعلنت ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.وفي 16 آذار/ مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية وذلك بسبب الأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا؟وقال كيشيدا بهذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا كما والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/اليابان-تحظر-تصدير-المنتجات-الفاخرة-إلى-روسيا-1060591542.html
https://arabic.sputniknews.com/20220325/اليابان-تجمد-أصول-25-مواطنا-روسيا-إضافيا-1060431905.html
اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050341066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9aac3466d3be598c99692306d835fdf1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليابان, روسيا

اليابان تطالب الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

03:24 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 04:02 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم مطالبة الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، في حالة تلقي الطلبات.
طوكيو - سبوتنيك. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين: "حتى الآن، لا توجد إخطارات بأن العقود الحالية مع الشركات اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستندرج تحت شرط التحويل إلى روبل. ومع ذلك، إذا تم تلقي هذه الطلبات، فإن الحكومة اليابانية تود مطالبة الشركات بعدم الموافقة لمثل هذه الاشتراطات".
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، اعتبارا من 5 أبريل، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
حاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
اليابان تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا
01:42 GMT
والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، حيث قدمت له احتجاجا على قرار موسكو الانسحاب من محادثات السلام مع طوكيو.
ووفقا لوكالة أنباء كيودو، فإن نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري هو من سلَم الاحتجاج إلى السفير الروسي.
إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياسي، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.
بالمقابل، وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بوقت سابق، قرار التخلي عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان بأنه "مبرر تاريخيا وعادل" في سياق مصير جزر الكوريل.
وزارة الخارجية الروسية أعلنت ردا على خطوات طوكيو غير الودية وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان، وإلغاء قرار السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية، كذلك انسحبت موسكو من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
اليابان تجمد أصول 25 مواطنا روسيا إضافيا
25 مارس, 04:21 GMT
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوات هي إجراءات جوابية على الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
وفي 16 آذار/ مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن اليابان قررت تجريد روسيا من صفة دولة ذات أفضلية وذلك بسبب الأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا؟
وقال كيشيدا بهذا الصدد: "قررنا حرمان روسيا من صفة ذات أفضلية (في العلاقات التجارية)".
ويأتي هذا القرار تزامناً مع مواصلة العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا كما والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة هناك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала