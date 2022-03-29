اليمن... وفاة قائد أمني متأثرا بجراحه إثر هجوم بالرصاص شمال عدن
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
توفي قائد أمني يمني بارز، متأثراً بجراح أصيب بها، اليوم الثلاثاء، إثر كمين نصبه مسلحون بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلا من الرصاص على قائد الحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن، النقيب كرم المشرقي، أثناء دخوله إلى مقر عمله بقيادة القطاع الأمني الثامن للحزام في المديرية".
وأضاف بأن المشرقي أصيب في الكمين بجراح متوسطة ونقل إلى المستشفى قبل أن يُتوفى لاحقا.
ويوم الأربعاء الماضي، اغتيل قائد محور العند العسكري قائد اللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت مثنى جواس، إثر تفجير استهدف سيارته شمال عدن، وأدى إلى مقتله مع نجله وثلاثة من مرافقيه.
وتشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء أواخر 2014، اغتيالات وتفجيرات تستهدف ضباطاً عسكريين وأمنيين وسياسيين ورجال دين.
وأضاف بأن المشرقي أصيب في الكمين بجراح متوسطة ونقل إلى المستشفى قبل أن يُتوفى لاحقا.
ويوم الأربعاء الماضي، اغتيل قائد محور العند العسكري قائد اللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت مثنى جواس، إثر تفجير استهدف سيارته شمال عدن، وأدى إلى مقتله مع نجله وثلاثة من مرافقيه.
وتشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء أواخر 2014، اغتيالات وتفجيرات تستهدف ضباطاً عسكريين وأمنيين وسياسيين ورجال دين.